「我家真的開宮廟」！丟丟妹否認家裡開賭場　彰化警方說話了

記者唐詠絮／彰化報導

網紅直播主「丟丟妹」叔父住處，大年初四遭楊、李2匪蒙面持槍行搶洗劫近40萬元，臉書《靠北直播主》有網友直指是與設賭場賭博有關，丟丟妹近日在節目《小姐不熙娣》又被小S逼問此事，她也直接還原當天真相，「我家是開宮廟，不是開賭場」，對此彰化警方表示該案已有3男1女遭移送，其中並不包括丟爸。

▲丟丟妹家裡開宮廟。（合成圖／取自丟丟妹臉書,ETtoday資料照）

▲犯嫌作案蒙面工具。（圖／ETtoday資料照）

案發當時，楊嫌為和美當地人，疑似從賭客處接獲情資，夥同剛認識不久的李嫌，將行搶路線計畫好，蒙面持槍駕駛無牌自小車摸黑進入，進入後搶走近40萬元現金後隨即逃逸，兩名持槍搶劫的歹徒，主嫌因為拒捕持槍自轟死亡，而小弟則是遭到聲押。

而遭彰化警方移送的4人中，其中有貿易商、丟丟妹的叔父，4人全部坦承有打麻將，並以賭博罪嫌送辦，丟爸曾受訪表示，「我沒有開賭場，被搶的是我弟弟家，我弟弟當天也只是聚會打麻將，結果歹徒誤打誤撞闖進來，我根本也沒有千萬可以被搶，跟我沒有關係，我有一間宮廟，朋友會來拜春，完全不像外界說有開賭場」，極力否認。

▲犯嫌作案槍枝子彈。（圖／ETtoday資料照）

而丟丟妹也在節目中二度澄清，自己家真的是開宮廟的，沒有開設賭場，是隔壁的親戚叔叔開設小型賭場，為了讓賭客走動時不讓警察發現，才會詢問她的父母是否可以出借「門口」，原本母親想要拒絕，但是被海派的父親一口答應，認為親戚都是自己人，於是賭客進入隔壁賭場都會經過她的家的廚房，走到後門的防火巷，再直接通往賭場。