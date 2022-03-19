快訊／士官酒駕撞死老婦「燒車滅證」　法院裁定收押

▲苗栗士官酒駕後火燒車。（圖／記者黃孟珍攝，下同）



記者林彥臣／綜合報導

苗栗正在服役的袁姓士官，19日清晨酒駕撞死一名77歲婦人後肇事逃逸，事後企圖火燒車、拆車牌湮滅證據，在警方提出關鍵證據後才終於坦承，苗栗地院晚間8點許，裁定收押禁見。

26歲的袁姓現役軍人19日凌晨在苗栗一間KTV狂嗨，期間遇到警方臨檢盤查時還態度囂張與女警抬槓，未料一個多小時後，袁男就發生酒駕撞死人。

袁男發現撞到人之後當場加速逃逸，不到1小時警方就接到火燒車通報，趕往現場見到黑色賓士車已吞噬火球中，由於這輛車車牌被摘除，也被懷疑可能要湮滅證據。

將近7時許，男子在父親陪同下前往警局說明，他說賓士車日前借給朋友，結果被偷了，後又改口稱，自己昨晚在夜店喝醉酒，結果車被偷走…不過警方並不相信男子說法，經突破心防後，父子倆才坦承肇事逃逸、燒車滅證。

警方也在火燒車現場約400公尺水圳內及附近竹林內找到車牌各一面，而袁男酒測值高達0.64，全案依公共危險、過失致死等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

經苗栗地檢署外勤檢察官訊問後，認袁男犯酒駕致死、肇事逃逸罪嫌重大，且有逃亡及湮滅證據的事實，於下午5點半向苗栗地方法院聲押。苗栗地院晚間8點許，裁定收押禁見。