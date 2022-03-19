台南柳營代天院王船廣場綠美化　黃偉哲：城鎮風貌打造樂活台南

▲台南柳營代天院王船廣場綠美化，兼顧民俗文化及綠化休憩，提升居民生活水準與城市競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升台南城鎮景觀風貌，市府向內政部營建署爭取400萬元經費，辦理「柳營區代天院周邊環境改善計畫-王船廣場環境綠美化工程」，2022年2月16日竣工，於19日舉行謝土典禮，市長黃偉哲為王船廣場揭牌啟用，感謝中央與地方協力優化柳營街區景觀，兼顧民俗文化及綠化休憩，提升居民生活水準與城市競爭力。





市長黃偉哲表示，感謝中央、立委及議員對經費的支持，以及感謝代天院提供這麼好的場域，柳營代天院王船廣場綠美化相當成功，工程施做4個月就完成非常迅速，一改過去塵土飛揚的問題，成為漂亮的王船地及鄉親休憩的公園，不但兼顧燒王船的民俗文化，也提供民眾良好的休閒空間，可說是小兵立大功。





柳營區代天院周邊環境改善計畫-王船廣場環境綠美化工程，由台南市都發局向內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」爭取400萬元經費，對位居市區核心的王船廣場，以城鎮綠核心為概念啟動景觀設計與改造，綠美化面積為3137.14平方公尺。





柳營區長陳玉惠指出，本工程將原有空地營造出綠意盎然的休憩景觀風貌，中央為碎石王船廣場，周圍以緣石、石板及枕木創造流線型休憩步道，並有景觀造型燈、雙人RC座椅分布於步道周圍，且用易於維護的假儉草鋪設草皮，創造環繞步道的小山造景，還有苦楝與樟樹重點佈置作為遮陰休憩點，整體工程以複層式設計手法，強化道路軸線景觀，提供市民舒適、健康的生活環境及不同的視覺享受。





黃偉哲進一步表示，南市府積極推動城鎮風貌改善，近年已完成「新營鹽水雙星拱月計畫」、「大隆田生態文化園區」等，更將展開「新化嘉南大圳水綠廊道串聯三校周邊景觀工程」、「玉井虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫」等，如今柳營代天院王船廣場環境綠美化工程完工後，讓柳營舊市區煥發新生命，未來將持續銜接既有綠帶，串聯街區最東側至柳營火車站，增添道路植栽，打造柳營綠核心，營造樂活宜居環境。立委賴惠員及市議員沈家鳳、蔡育輝等皆到場共襄盛舉。