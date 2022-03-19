2022學甲蜀葵花海百花齊放　黃偉哲歡迎民眾到學甲賞花

▲2022學甲蜀葵花節繽紛登場，市長黃偉哲表示除了蜀葵花，同時有浪漫紫色的粉萼鼠尾草和色彩繽紛的百日草、魯冰花點綴，歡迎全國民眾一起到學甲賞花，擁抱田間花海景致。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022學甲蜀葵花節19日繽紛登場，台南市長黃偉哲表示，現場除了蜀葵花，同時有浪漫紫色的粉萼鼠尾草和色彩繽紛的百日草、魯冰花點綴，歡迎全國民眾一起到學甲賞花，擁抱田間花海景致。





農業局長李建裕表示，今年在休耕田區種植佔地約1.5公頃的蜀葵花，同時結合約2公頃小麥、粉萼鼠尾草、百日草，活動現場除了欣賞百花齊放美景外，也布置創意花燈裝置藝術，並邀請頭港鎮安宮福德正神「軟身伯公」開場，祈福並放送錢母，還有農特產品展售、寫生比賽、花田音樂會、魔術表演與造型氣球免費放送、愛書人闖關活動等，活動相當豐富。

農業局指出，蜀葵花植株高大，可達2公尺以上，又稱「一丈紅」，原是農民利用休耕農田栽種綠美化田園景觀，因花色多樣，滿佈在田間特別吸睛，常引人佇足觀賞。近年透過在地推廣下，栽種面積逐漸擴大，成為學甲區知名的打卡熱點。

活動現場還有消費青農產品滿300元送浮游花小夜燈DIY體驗、打卡送禮及花間小學堂集章闖關送禮等活動。另外，活動將於3月27日舉辦「蜀葵花藝術Party」，由在地藝術團體輪番演出，有創鼓、民俗舞蹈等精彩表演及現場農特產品展售，讓活動持續延燒。市長黃偉哲邀請大家一起感受在地農村文化特色、感受花海的浪漫與悸動，更多活動訊息可上學甲區公所官網(https://reurl.cc/nEjmG8) 查詢。