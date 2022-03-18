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台南校園空間活化　創意翻轉社區共享創新場域

▲台南市教育局特別訂定「台南市校園空間多元活化實施要點」等相關規定，鼓勵學校與社區雙贏合作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局特別訂定「台南市校園空間多元活化實施要點」等相關規定，鼓勵學校與社區雙贏合作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府重視校園空間活化與利用，教育局特別訂定「台南市校園空間多元活化實施要點」等相關規定，鼓勵學校與社區雙贏合作，藉由妥善運用餘裕空間，並盤點可用資源，將閒置空間活化變身為多元用途，包括托育空間、教保機構、社區關懷等據點，以達成與社區共享場域之目標。

黃偉哲市長表示，教育局積極推動校園閒置空間活化，其中水雲分校等6所閒置校舍已由相關協會完成認養程序，充分結合當地社區及里長力量，成為社區重要據點。

教育局鄭新輝局長表示，台南活化校園閒置空間面積達59251.54平方公尺，共計活化54校、12棟閒置校舍與305間教室活化，計21,268人次受惠，創造出開源節流實際效益。

▲台南市教育局特別訂定「台南市校園空間多元活化實施要點」等相關規定，鼓勵學校與社區雙贏合作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，目前在社區環境教育合作方面頗具特色，自2021年起由社團法人中華民國荒野保護協會認養東山區吉貝耍國小水雲分校。荒野協會台南分會長黃嘉隆表示，透過水雲分校為基地，深入調查在地環境資源，協助推展當地農特產品，設置「東山人文產業生態展示區」，推廣多元化環境教育及棲地守護概念，營造校區成為自然環境教育活動基地。

此外，在地方創生亦有斬獲，像是礁坑社區發展協會認養新化區新化國小礁坑分校。協會理事長林清隆表示，有鑑於礁坑社區高齡化問題，社區老人需要互相照料，特別透過推廣在地農業特色食材產業，支撐社區關懷據點，且設計旅遊行程突顯地方特色，促使青年迴游社區，願意回到社區經營民宿及休閒農業，促進地方發展。

▲台南市教育局特別訂定「台南市校園空間多元活化實施要點」等相關規定，鼓勵學校與社區雙贏合作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，台灣黑面琵鷺保育學向台南市政府申請認養後港國小頂山分校，做為學會會館運作中心，著手打造環境教育中心，除推廣生態環境保育知識及本土教學，每逢假日在黑面琵鷺棲息地賞鳥亭排班定點解說服務，也在七股潟湖地區進行導覽解說。黃偉哲市長上任後亦增加共享空間，頂山里辦公室代管關懷據點，成為社區重要場域。

教育局表示，110學年度將後港國中轉型為佳里國中後港校區，目前刻正進行活化作業，包括社區大學木工教室進駐，設置技職教育職業試探中心及海洋教育遊學中心等。未來將持續配合市府重大政策，兼具社會發展及社區需求，活化台南市學校空間，創造多贏效益。

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