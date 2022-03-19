快訊／俄軍首次動用「高超音速飛彈」攻擊烏克蘭　摧毀地下彈藥庫

▲攜帶「匕首」高超音速飛彈的MiG-31戰機。（資料照／俄新社）

記者張寧倢／編譯

法新社最新消息指出，俄羅斯國防部表發言人科納申科夫表示，俄軍18日在烏克蘭西部使用高超音速飛彈，摧毀烏克蘭一處彈藥庫。這是俄軍首次在烏克蘭戰爭中使用高超音速武器。

根據《俄新社》報導，科納申科夫19日表示，作為在烏克蘭特別軍事行動的一部分，俄軍18日使用了高超音速「匕首飛彈」（Kh-47M2 Kinzhal）系統摧毀了烏克蘭西部伊凡-法蘭科夫州（Ivano-Frankivsk）一處烏軍存放大型導彈和航空彈藥的地下倉庫。

據悉，「匕首飛彈」為俄羅斯研發的一種可攜帶核彈頭的高超音速彈道空對地導彈，聲稱射程可超過2000公里，速度達10馬赫，並且能在空中的每個階段進行規避動作，可以從「圖-22M3」轟炸機（Tu-22M3）或「米格-31K」攔截機（MiG-31K）上發射。

路透社引述國際文傳電訊社（Interfax）報導，俄國防部表示，俄軍還使用了沿岸導彈系統，摧毀南部黑海港市敖德薩（Odessa）附近的一處軍事無線電與偵察中心，但俄方說法尚未獲得外媒獨立證實。

#BREAKING Russia says using hypersonic weapons in western Ukraine pic.twitter.com/mbVj1ZqK2Z — AFP News Agency (@AFP) March 19, 2022

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》