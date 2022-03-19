　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

還會拖更久！　烏克蘭談判代表：與俄「和談」將持續數周

▲▼烏克蘭總統顧問,談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統顧問、談判小組成員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭總統顧問、烏方談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）18日接受彭博電視訪問時表示，與俄羅斯的和談可能將「持續數周」，包含安全保障、停火、俄國撤軍與「對爭議領土的政治解決」都是談判的關鍵議題，其中最快能實現的是停火。

彭博報導，波多利雅科表示，儘管有跡象表明莫斯科立場更具有「充分意願」進行談判，但「這個過程可能會拖得更久」，因為烏俄雙方有許多相斥的立場，部分問題烏方無法做出任何讓步，「我們不能割讓任何領土。」他透露，雖然達成全面和平協議可能需要更長時間，但幾天內最可能實現的是停火，以開通更多人道走廊。

波多利雅科指出，俄羅斯軍隊在戰爭中的策略是「包圍大城市」，並用巡航導彈和空中炸彈轟炸，企圖建立所謂人道主義飛地（humanitarian enclaves），「俄軍不是在和烏克蘭軍隊作戰，他們只會針對平民。」他認為，俄羅斯試圖將烏克蘭的情況變成敘利亞或阿富汗戰爭的「場景」。

據報導，烏克蘭表示，只要能獲得安全保障，他們願意討論俄羅斯要求的「中立國」條件。波多利雅科說，克里姆林宮誤判了烏克蘭軍人和平民看待俄國的方式，不過這種情況正在改變，「烏克蘭是一個民主國家，現在他們開始明白這點，並以更有建設性的方式行事。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前大阪府知事橋下徹：烏克蘭不應抵抗「只會死更多人」

比利時節慶「汽車衝進人群」已6死26重傷　車上2人無視不停車

特斯拉在飛！他0減速衝上坡「滯空3秒」　落地砰一聲變廢鐵

快訊／澤倫斯基簽署總統令　烏克蘭「戰時狀態」再延長30天

俄軍坦克瞄準「砲擊烏養老院」！　當場炸死56人

快訊／法國宣布：凍結「俄羅斯央行」220億歐元資產

東大女想嫁…玩交友軟體「學歷嚇跑50男」：一堆人說不在意都騙人

歐洲最大煉鋼廠遭摧毀！女議員證實：遭到俄軍攻擊

太空人穿黃藍色挺烏克蘭？　俄聯邦太空總署駁斥

閨蜜說人壞話太激動！他「口水噴中臉」喉嚨癢爆　一篩檢竟確診

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

保七總隊警官深夜「領槍彈反鎖槍械室」

前大阪府知事橋下徹：烏克蘭不應抵抗「只會死更多人」

比利時節慶「汽車衝進人群」已6死26重傷　車上2人無視不停車

特斯拉在飛！他0減速衝上坡「滯空3秒」　落地砰一聲變廢鐵

快訊／澤倫斯基簽署總統令　烏克蘭「戰時狀態」再延長30天

俄軍坦克瞄準「砲擊烏養老院」！　當場炸死56人

快訊／法國宣布：凍結「俄羅斯央行」220億歐元資產

東大女想嫁…玩交友軟體「學歷嚇跑50男」：一堆人說不在意都騙人

歐洲最大煉鋼廠遭摧毀！女議員證實：遭到俄軍攻擊

太空人穿黃藍色挺烏克蘭？　俄聯邦太空總署駁斥

閨蜜說人壞話太激動！他「口水噴中臉」喉嚨癢爆　一篩檢竟確診

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士台七乙過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

王凱裕、蘇嘉嫻奪MVP　UBA男子組個人獎竟「2人包辦」

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

國際熱門新聞

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

東大女想嫁　學歷卻嚇跑50男

快訊／法國宣布凍結俄羅斯央行資產

特斯拉在天上飛！他0減速衝上坡落地成廢鐵

歐洲最大煉鋼廠遭摧毀！女議員證實

傳普丁怒下令「核戰演習」高官震驚

俄軍坦克故意瞄準　砲擊烏養老院

烏克蘭「戰時狀態」再延長30天

韓戰烈士維持射擊姿勢到最後　女兒找到了

前大阪府知事：烏克蘭抵抗「只會死更多人」

美智庫：俄奪取基輔初期行動宣告失敗

比利時汽車撞人群　釀6死26重傷

決鬥後對手首級「卡鹿角」…牠拖屍過冬！

俄外長鬆口「止戰條件」　要和中國深化合作

更多熱門

相關新聞

烏軍：摧毀俄軍團指揮所　殲滅1中將

烏軍：摧毀俄軍團指揮所　殲滅1中將

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，初步消息指出，俄羅斯聯邦南部軍區第8軍團指揮官莫爾德維喬夫（Andriy Mordvichov）中將於赫爾松（Kherson）附近陣亡，且軍團指揮所在空襲中被摧毀，恐有多名將軍也喪生。此前報導指出，俄羅斯奪下赫爾松後，烏克蘭軍方持續空襲，積極反攻。

澤倫斯基警告：「有意義和談」才能停損

澤倫斯基警告：「有意義和談」才能停損

兩企業豪捐千萬賑濟烏克蘭　專戶捐款已突破7.4億元

兩企業豪捐千萬賑濟烏克蘭　專戶捐款已突破7.4億元

烏克蘭婦女淪俄軍慰安婦！　士兵硬上後殘忍虐殺

烏克蘭婦女淪俄軍慰安婦！　士兵硬上後殘忍虐殺

傳普丁招手「外籍義勇軍」這些國家將支援

傳普丁招手「外籍義勇軍」這些國家將支援

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯烏俄俄烏談判和平協議

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面