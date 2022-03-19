澤倫斯基喊話：該見面了！　警告俄羅斯「有意義和談」才能停損

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏開打第24天，烏克蘭總統澤倫斯基19日發表演說，隔空向俄羅斯喊話表示，必須停止戰爭，「是時候談談了」，呼籲進行有意義對話停損，否則俄羅斯將承受龐大損失，需要好幾個世代才能恢復。

▲ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基19日凌晨透過影片發表最新演說，呼籲莫斯科當局，「見面的時候到了。是時候談談，也該是時候恢復烏克蘭的領土完整與正義了，否則俄羅斯的損失會大到好幾個世代都無法重振。」

他指出，有意義、公平且立即與烏克蘭進行和平、安全的談判「是俄羅斯減輕自身錯誤造成損失的唯一機會」，「戰爭必須停止，烏克蘭的提案已經擺上桌了」。

另外，澤倫斯基說明，烏克蘭目前共有7條人道走廊，逾9000人正從被俄軍圍困的馬力波（Mariupol）撤離，當局也運送數百噸物資，但指控俄軍阻礙提供人道主義援助的行動，「這完全是故意的。他們接獲明確的命令，要盡一切努力讓烏克蘭城市的人道主義災難成為烏克蘭人與佔領者聯手的理由，這是一種戰爭罪行。」

他也提及遭到轟炸的馬力波劇院，針對傷亡狀況說明，目前已有逾130人從建築殘骸中挫獲救，部分傷勢嚴重。

澤倫斯基也指出，俄軍在烏國許多地區受挫，哈爾科夫及伊爾平都上演激烈交戰，但俄軍「沒有做好準備」。

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