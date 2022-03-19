雲林全民健康運動在斗南　桃猿應猿團長宋城希帶領千人熱身健走

▲今日斗南田徑場健走活動，由桃猿隊的應猿團長宋城希與民眾一起熱身後，出發健走4公里。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府、斗南鎮公所及斗南鎮體育會今(19)日辦理健走活動，邀請桃猿隊的應猿團長宋城希與民眾一起熱身後，從斗南田徑場出發健走4公里，活動並結合線上「雲林健康運動資訊平台」、「健康管理系統」、「雲林數位縣民平台」服務，會後更有Switch遊戲機、健身環抽獎活動，吸引數千民眾共襄盛舉。

2022年為「雲林縣全民健康運動年」，雲林縣政府規劃一系列健走活動，縣長張麗善表示，縣府推動全民健康運動年的目的是希望雲林縣的鄉親越來越健康、長壽，要健康，首先要培養運動風氣，健走是一項容易施行且適合全年齡層的運動，透過本能的走路，自主改變節奏與行進速率達成不同的運動強度，並且與慢跑容易銜接，因此縣府希望藉由健走活動，協助鄉親養成規律的運動生活型態。

計畫處長李明岳指出，縣府推動全民健康運動年，首創線上「雲林健康運動資訊平台」，透過整合的一站式平台服務，彙整縣內各項健康運動訊息。此外，縣府官網首頁建置「雲林健康運動抽獎登記平台」，採用線上線下並行方式，讓不同使用習慣的民眾都能輕鬆應用，參與縣府舉辦的運動年相關活動或健康測量的民眾都能參加抽獎活動。

而為了引發更多民眾運動的動機，於抽獎平台分享個人運動紀錄上傳證明或「2022雲林全民健康運動年」相關文章，都能參加Switch 健身環等運動相關產品抽獎。李明岳強調，雲林縣數位縣民平台也和健康運動資訊平台結合，未來參加系列運動活動的民眾將有機會獲得雲林幣回饋，雲林幣可在雲林縣數位縣民平台上兌換或折抵雲林優良商家的優質商品。

▲今日健走活動從斗南田徑場出發健走4公里，活動並結合線上「雲林健康運動資訊平台」、「健康管理系統」、「雲林數位縣民平台」服務，會後更有Switch遊戲機、健身環抽獎活動，吸引數千民眾共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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