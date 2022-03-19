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大陸 大陸焦點 特派現場

社區封閉癌末老人須送醫！卻被要求出示「待死證明」　火爆衝突曝

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情擴散多地「封閉」管理，期間亂象頻出。山東淄博一名癌症晚期的老人近日須救護車送醫，結果遭小區工作人員阻攔，其中一名工作人員竟然要求出示「待死證明」，家屬怒而上前討公道，現場相當火爆。

▲▼ 山東老人癌症 。（圖／貓頭鷹視頻）

▲該工作人員態度囂張，結果自己口罩都沒戴好 。（圖／貓頭鷹視頻）

據《貓頭鷹視頻》報導，近日一段爭執影片在網路引發熱議。淄博一名癌症晚期的老人須要救護車送醫，家屬經與各方協調，准許了救護車把病人接到淄博中心醫院進行救治，然而遭到王舍二區小區工作人員阻攔。

影片顯示，一名穿著米色外套的男工作人員要求家屬出具老人的「待死證明」，態度十分囂張，還嗆說「你不是說（老人）待死了嗎？」一名男家屬怒火中燒地回說，「你還在這笑…什麼叫待死的證明！」

當被家屬問「你叫什麼名字」時，該名男工作人員有恃無恐說，「我可是小區工作人員！你管我叫什麼名字」，而他口罩甚至沒有蓋住鼻子，下秒再放話「你不說也得死啊」。這句話瞬間激怒男家屬，下秒直接不忍了，衝上前去推打，畫面相當火爆。

▼ 家屬最後忍不下去了，動手討公道 。（圖／貓頭鷹視頻）

▲▼ 山東老人癌症 。（圖／貓頭鷹視頻）

影片曝光後登上微博熱搜，引起眾怒。網友紛紛怒斥，「底層一旦手握權力，就會把權力使用到極致」、「家屬給我狠狠地打，叫他知道什麼叫『待死的滋味』」、「我可是小區的工作人員。。。多自豪的發言」、「這種話還能是人話，使勁揍！」、「要好好整治一下吧，這些借防疫之名，作威作福的惡霸！」、「只要不是新冠死的，其他怎麼死的官府其實不太在乎」。

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