醫示警：口罩鬆綁急診室增3現象　「這類病毒感染」患者變多了





▲醫師指出，在小兒急診室呼吸道相關的患者增加。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎雖全球流行，成為眾所矚目的疾病，不過對於醫療人員來說，其他疾病依舊存在。兒科急診醫師謝宗學表示，3月開始，兒童急診人數明顯增加，且有3種呼吸道病原體開始流行，但這也是逐步鬆綁口罩政策、回歸正常生活過程預期會發生的現象，提醒家長們要特別留意孩子的呼吸道防護措施。

口罩政策原先因新冠疫情而設，時間一久、加上疫情的緩和，中央流行疫情指揮中心也逐步鬆綁。但醫師謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」發文指出，3月起兒童急診病人數明顯增加，月初時以病毒型腸胃炎為主，月中開始呼吸道症狀病人逐漸增加，而病毒型腸胃炎患者減少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝宗學也分析，近期在小兒急診室觀察和檢驗的結果：

1.最多：黴漿菌感染，間接導致急性氣喘發作病人增加。

2.次多：鼻病毒，發燒和流鼻水、咳嗽兒童增加。

3.少數：腺病毒，高燒症狀為主，有時候伴隨咳嗽、流鼻水。另外，最近暫時沒有發現紅眼的腺病毒患者。

謝宗學表示，上述是逐步鬆綁口罩政策、回歸正常生活過程中預期會發生的現象，但還是要提醒家長，注意孩子呼吸道防護措施，特別是有氣喘或異位性皮膚炎病史的孩童，容易因為黴漿菌感染而誘發急性氣喘發作。