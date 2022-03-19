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大陸 大陸焦點 特派現場

疫情燒不停！陸單日再增3870例　上海增「8確診366無症狀」差46倍

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲上海「精準防疫」近期遭不少大陸網友嘲諷。（圖／路透社

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸Omicron疫情仍在持續蔓延，18日新增本土確診2157例、本土無症狀患者1713例，共有3870例感染個案。上海疫情較其他省市更為特殊，多數是無症狀患者，數量為確診的8倍以上，上海市衛健委主任鄔驚雷對此作出解釋。

據大陸國家衛健委通報，18日新增本土確診2157例，分別是吉林省1674例，其中吉林市914例、長春市742例、四平市12例、延邊朝鮮族自治州6例；福建199例，其中泉州市191例、廈門市3例、漳州市3例、莆田市2例；遼寧69例；廣東47例，其中深圳市46例、廣州市1例；山東42例；天津28例；甘肅22例；黑龍江20例；浙江11例；陝西11例；上海8例；湖南6例；雲南5例；河北4例；江蘇3例；重慶3例；廣西2例；北京1例；河南1例；貴州1例。

確診個案當中，包含26例由無症狀感染者轉為確診病例。新增死亡病例2例，均為本土病例，在吉林；無新增疑似病例。

本土無症狀感染者方面，共新增1713例，分別是吉林537例，其中吉林市518例；上海366例；河北265例；山東161例；福建77例；遼寧60例；廣東48例；黑龍江43例；江西36例；江蘇35例；雲南24例；廣西17例；安徽15例；浙江14例；內蒙古6例；河南4例；貴州2例；甘肅2例；湖南1例。當日轉為確診病例40例；當日解除醫學觀察251例；尚在醫學觀察的無症狀感染者14318例。

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲做核酸檢測的民眾。（圖／路透社）

上海18日新增個案中，有8例確診和366例無症狀感染，差距約達46倍。《澎湃新聞》指出，上海整體無症狀感染者數量是確診病例的8倍以上，這在全中國大陸來說很少見。

對此，上海市衛健委主任鄔驚雷表示，從3月1日至3月17日為止，無症狀感染者大概佔所有患者的89%左右，「這個數字跟兄弟省市比，確實是高的，但是跟世界其他國家和地區公佈的數字來比，趨同性又是強的。」

他認為一共有3個原因，第一是由於omicron毒株本身的特點，它對呼吸道侵襲性不像此前其他毒株那麼強，毒力沒有那麼強；第二，是前一階段大規模人群免疫接種產生了效果；第三，是上海這次根據對疫情的研判，立即開展了大規模的篩查、排查，通過快速篩查和排除，發現了大部分沒有主觀症狀或者客觀症狀的人。

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