港「未打2針疫苗」死亡率高14倍　陸衛健委：教訓特別深刻

▲香港90%病逝患者都是老人。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港第五波疫情下，80歲以上患者死亡率8.5%；已打2劑疫苗死亡率0.09%，沒打齊2劑1.32%，差距達14倍。大陸國家衛健委18日指出，大陸還有5200萬的60歲以上老人未完整接種，「一旦感染了以後，接種和不接種疫苗，差別非常大，這次香港就是一個例證！」

據港府18日防疫記者會消息，第五波疫情已有逾百萬人染疫，累計死亡個案共5188例，整體死亡率0.5%，高於美英等疫情最嚴重國家；70%死亡個案是80歲以上；80歲以上病患死亡率為8.5%；完整接種2劑疫苗的患者死亡率為0.09%，無打齊2針的死亡率為1.32%，兩者差距高達14倍。

▲大陸民眾接種疫苗。（圖／CFP）

據《澎湃新聞》報導，大陸國家衛健委副主任曾益新18日下午在記者會上指出，截至17日，大陸60-69歲接種一劑次的比例是88.8%，完成全程基礎免疫的比例是86.6%，完成加強免疫的比例是56.4%；70-79歲則分別是86.1%、81.7%和48.4%；80歲以上這三個數字分別是58.8%、50.7%和19.7%。

他表示，總體來看，大陸60歲以上有2.64億人口，其中有2.2億1176萬老年人完成了全程接種，這也意味著還有5200萬名60歲以上的老年人沒有完成全程接種，其中佔的比例最大的是80歲以上。

曾益新以香港為例，稱90%病逝的患者都是長者，沒打針或未完成兩針接種的死亡率是1.25%，相差十幾倍，「看出疫苗接種對於預防重症、預防死亡是有很好的保護作用。」

大陸國家衞健委副主任、國家疾控局局長王賀勝則表示，香港的疫情給大陸特別深刻教訓，長者接種率低重症及死亡率就會很高，警告不要以為長者留在老人院，不出門就沒事，「一旦感染了以後，接種和不接種疫苗，差別非常大，這次香港就是一個例證！」