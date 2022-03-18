拜習今晚九點正式通話！　美亮底牌「陸支持俄將付出代價」

記者任以芳／北京報導

中國大陸國家主席習近平和美國總統拜登今晚（18日）北京時間晚間九點多正式視頻通話，雙方就「烏俄衝突」和中美共同關心的問題交換意見。這次拜習通話前夕，美國國務卿布林肯提前亮出底牌，拜登今晚將正告習近平，如果北京考慮「直接援助」軍事武器，幫助俄羅斯入侵烏克蘭，中國將付出代價。

▲拜習今晚就「烏俄衝突」通話。（圖／達志影像／美聯社）

稍早，大陸官媒《新華社》、《央視》、《人民日報》等統一發出快訊，「北京時間3月18日晚9時許，習近平主席同美國總統拜登視頻通話正式開始。」

時隔4個月，中美元首再次通話，這也是「烏俄開戰」之後，拜習兩人第一次視訊通話交換意見，引起世界高度關注。依據白宮之前聲明，「這是美國和中國保持溝通渠道暢通所持續努力的一部分，兩位領導人將討論如何管理兩國之間的競爭、俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及其他共同關心的議題。」

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

過去二十多天以來，西方國家一直希望中國大陸明確表態制裁俄羅斯。美國國務卿布林肯也多次指責北京一直沒有強烈譴責俄羅斯入侵烏，這和北京一直稱各國主權神聖不可侵犯相悖，在俄羅斯入侵烏克蘭問題上，北京已經站在歷史錯誤的一方。

拜習通話前夕，布林肯直接亮出底牌。他預告拜登將向習近平明確表態，如果北京提供俄羅斯軍事幫助入侵烏，將承擔責任並付出代價。 外界分析，只要北京對俄提供武器或經濟援助，消減國際對俄制裁力度，美國將會對北京出手。

美國總統國家安全事務助理蘇利文13日也批評，美國已告知中國大陸，如幫助俄羅斯彌補西方制裁造成的損失將面臨後果。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃昨17日記者會上痛批，沙利文的言論「蠻橫無理」，應該被視為「華盛頓帝國主義和霸權野心的又一體現」，以及「試圖干涉主權國家內政和隨意採取違背國際關係體系准則的非法限制措施的又一體現」。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

面對美國施壓態度，中國大陸外交部發言人趙立堅今強調，烏克蘭問題的立場光明磊落、公正客觀、無可非議，態度依然是遵照客觀公正的態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主地作出判斷。趙立堅預告，中美兩國元首今晚通過各種形式保持著溝通，隨時發布重要消息。