拜習會「不支持台獨、堅持一中」　陸學者：讓這個黨很尷尬被動

▲拜習會昨18日晚間舉行視訊會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／北京報導

拜習會昨18日晚間舉行視訊會晤，根據大陸官媒發佈重點內容，雙方先談中美關係後談烏俄局勢。拜登重申「不會支持台獨、堅持一中政策」；習近平回應「台灣問題處理不好對兩國造成顛覆性影響。」接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的大陸學者包承柯分析，民進黨一直強調有美國撐腰，這場會談釋放明確訊號，中美之間不可能把兩國關係真的放到對抗戰爭的層面，美國某些程度上只能犧牲台灣利益，拜登的重申也讓民進黨顯得很被動尷尬和虛弱。

相繼四個多月後，拜習會進行第二次視訊會談，這也是烏俄衝突後中美第一次會談。昨晚兩人交換意見時長大約進行1時50分左右，重點圍繞中美關係和烏俄局勢。其中，敏感的「台灣問題」成為中美兩國角力戰場。

昨深夜近23點，陸官媒《人民日報》發出拜習視訊重點內容稱，拜登首先提到50年前美中兩國「上海公報」精神，並且重申美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一中政策，相互溝通減少分歧。

習近平也回應，「特別是美國一些人向『台獨』勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。」、「最直接原因是，美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。」最後，他強調美國不論是現在和以後，關鍵就是控管好分歧。

▲ 2022.3.18拜習視頻通話於21時許開始。22時52分許結束 。（圖／翻攝 央視）

白宮19日凌晨雙方通話後公佈拜習會談話內容，針對台灣問題，拜登重申美方對台政策不變，並且強調美國持續反對任何片面改變台海現狀。

從雙方曝光的內容來看中美關係下的「台灣問題」，明顯感受兩國持續對抗角力，正如習近平對拜登所說，沒有把「積極態度落到實處。」即使美國刻意處於模糊搖擺，如果涉及中美兩國核心利益時候，還是不會這主動越過那道紅線。

接受訪問的上海東亞研究助理所長包承柯表示，拜習會之前，楊潔篪和蘇利文在羅馬進行一個多小時會談，把台灣和烏克蘭問題做一個梳理。美國總統拜登也認知必須在「台灣問題」上做一個清楚表述。

▲中美關係會持續對抗，但美國也很清楚不會越過「台灣問題」那道紅線。（圖／CFP）

包承柯進一步分析，先前美方把台灣當棋子做為反華工具，如今中美關係必須處於新的位置和新合作，美方也很焦慮「台灣問題」怎麼解決？於是又把問題放為一中原則上。「但中美兩個大國不可能完全走向對抗，最終的結果就是世界大戰、自我毀滅。」

拜登再次重申不支持「台獨」，是否又是說一套做一套？包承柯分析，「美國非常清楚未來在全球戰略必須與中國合作，最終談問題時只能犧牲台灣利益。反觀民進黨前階段強調有美國的支持，不斷對抗挑釁大陸。如今美國為利益不斷搖擺的態度，民進黨的兩岸政策只會越來越『被動尷尬和虛弱』，就算要調整也很困難。」

至於先前美國亮底牌「中國支持俄羅斯要付出代價」，這次會談就烏克蘭問題是否有共識解決？包承柯指出，美國前階段不斷施壓要中國站隊，但回歸最現實考量，中國今天的GDP是美國的70%，美國一方面和俄羅斯對抗，又要和中國在經貿上進行對抗是做不到，只能開空頭支票。與俄羅斯抗到最後，只能和中國妥協，雙方尋求共同合作，早日協助烏俄停火止戰。