新竹市府攜手UNIQLO　春節關懷送暖264獨居長輩

▲新竹市副市長沈慧虹親自拜訪86歲施王碧奶奶。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆年節前夕，新竹市府啟動春節關懷送暖機制，今年攜手台灣優衣庫有限公司（UNIQLO）、10個愛心單位提供「竹市專屬春節福袋」，內有保暖圍巾、刷毛毯、雞精禮盒及5菜1湯的澎湃年菜，4大年節禮品祝賀長輩幸福豐年，本周起由志工團體親送到全市264名獨居長輩手中，新竹市副市長沈慧虹也親自為86歲施王碧奶奶送上好禮、披上刷毛毯，讓施奶奶笑咪咪直呼「足感心！」

副市長沈慧虹代表關懷86歲施王碧奶奶，親手送上春節福袋祝賀新春，並與UNIQLO 區域經理丁明晟及公關經理鄧琬蓉，共同為施奶奶披上刷毛毯。

沈慧虹表示，去年媒體幸福城市調查中，新竹市「每位獨居長輩平均被服務次數」持續蟬連全國之冠，感謝10個民間單位的志工夥伴與同仁，長年服務獨居長輩，帶給長輩如親人般的照顧。

她說，入冬以來天氣冷，市府也啟動關懷機制，加強關懷訪視次數，提醒長輩注意低溫保暖，防疫期間留意身體變化，並感謝UNIQLO在今年冬天環台歲末送暖行動，投入超過1萬4千份機能服飾與商品至全台各地需要的角落，陪伴關懷獨居長者。

社會處說明，86歲施王碧奶奶在先生與兒子相繼過世後，獨居香山區8年，所幸身體仍硬朗，能夠自理生活，在市府與虎仔山長青會的黃麗芬站長、黃莉雯志工、黃麗華志工及陳篤淳總幹事長期陪伴下，鼓勵她參加共餐與據點活動，總算讓她再次展開笑顏；而黃麗芬站長也說，能夠陪伴關懷獨居長輩是她最開心的志業。

社會處指出，今年提供獨居長輩的年菜，由社團法人新竹市社區婦女關懷協會、國際同濟會台灣總會竹苗區、新竹市觀光旅遊協會、新竹市傳統產業發展促進會、蕭志潔及陳慶齡議員等單位或個人，號召企業與善心團體力量，為獨居長輩準備5菜1湯豐盛年菜，為長輩帶來更多溫暖與關懷。

社會處處長張柔表示，感謝財團法人杜華神父社會福利基金會、社團法人新竹市陽光仁愛協會、慈濟基金會、新竹市愛德會、新竹市榮欣志工服務隊及新竹市東區金山社區發展協會、新竹市虎仔山長青會、新竹市北區港北社區發展協會、新竹市北區民富社區發展協會及新竹市北區磐石社區發展協會等10個民間單位，長期與市府合作共同努力提供獨居長輩電話問安、關懷訪視及生活協助等服務，保障每一位獨居長輩的生活安全。

社會處呼籲，獨居長輩是社會上最容易被遺忘，卻是最需要被關懷的弱勢族群，市府持續關懷照顧獨居長輩的身心。市民朋友若發現獨居長輩需要協助，有緊急安置或物資上的需求，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。