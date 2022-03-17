普丁：俄羅斯需進行「社會清洗」　消滅所有混蛋叛國賊

▲俄羅斯總統普丁16日表示，俄羅斯應該進行一次「社會清洗」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁16日表示，俄羅斯應該進行一次「社會清洗」，清除那些在烏俄戰爭期間逃離國家的叛國賊。據了解，烏俄戰爭期間有數千名俄國人離境，因為他們擔心國內經濟崩潰，或是怕因觀點不同而遭拘捕。

根據《商業內幕》報導，普丁（Vladimir Putin）在16日發表的演說中表示，西方國家正在試圖分裂俄羅斯社會，從猜測軍事損失到制裁造成的經濟衝擊，一系列動作都是為了挑起俄國民眾的反叛，「但任何民族，尤其是俄羅斯人民，都能從混蛋和叛徒中找出真正的愛國者。」

普丁強調，「我確信這種必要、自然發生的社會自我淨化，只會加強我們的國家的團結，強化我們呼應任何行動的意願。」

Ominous words from Putin about a “natural and necessary cleansing of the nation” to “spit out like flies” all representatives of a fifth column and “traitors” who do not back the Kremlin line. No wonder thousands are leaving the country in fear. pic.twitter.com/66LGpo12p3 — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 16, 2022



目前至少有數千名俄羅斯人在普丁對烏克蘭發起「特別軍事行動」後逃出國。幾名逃離的俄國人表示，他們擔心政府會頒布戒嚴令、關閉邊境或經濟崩潰而選擇逃往鄰國。

其中一些俄國人告訴《商業內幕》，他們擔心自己會因為對戰爭抱持相反觀點而遭拘捕，因為根據最新一項法律，散布有關俄軍的假消息、呼籲俄羅斯結束戰爭，或是支持制裁俄羅斯都是違法的。

根據獨立監督組織OVD-Info統計，自烏俄戰爭開始以來，俄羅斯已經有至少1.5萬人遭拘留。

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