婆媽號召買毛毯、國中生捐過年紅包　彰化人助烏克蘭捐80箱物資

▲沈發惠舉行「彰化醫界援贈烏克蘭難民物資，國中生傾囊響應」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭情勢嚴峻，財團法人賑災基金會17日公布，截至上午8點前，援助烏克蘭捐款逾6.62億元，捐款筆數超過10萬筆。民進黨立委沈發惠、彰化縣議員參選人楊子賢下午宣布，由彰化縣醫療界聯盟發起的捐募物資專車，已將募集到的80箱物資北上送抵外交部；代表受贈的海地前大使、外交部亞西及非洲司大使回部辦事胡正浩表示，感謝國人踴躍捐款、捐贈物資，外交部已經募得7500箱募資，賑災專戶也收到將近7億元善款。

沈發惠、楊子賢、彰化縣醫療界聯盟執行秘書張淑芬今天舉行「彰化醫界援贈烏克蘭難民物資，國高中生傾囊響應」記者會。

沈發惠表示，自從烏俄戰事爆發以來，許多烏克蘭人民流離失所，觸動台灣各界人士的同理心，台灣人民對於烏克蘭人的處境感同身受，這段時間也紛紛響應愛心義舉，希望表達自己的綿薄之力，包括外交部第一時間援贈27噸醫療物資至烏克蘭，同時也設立募款專戶、發起 「募集民間愛心物資援助烏克蘭難民」活動，而此次楊子賢發起彰化捐贈募資行動，希望藉此號召更多國人發揮善心，並讓烏克蘭人民理解：面對強權欺凌，烏克蘭絕對不孤單，尤其在台灣這座島嶼上，有許多人與他們站在一起。

楊子賢表示，自3月8日開始發起捐贈募資行動後，已經募得民眾熱情提供的80箱物資，例如有參加醫療養生班的婆婆媽媽特別號召購買毛毯，也有國中生拿出過年紅包響應捐贈物資行動，「看到烏克蘭人有這樣的狀況，我們台灣人不落人後，就是希望今天的烏克蘭不會是明日的台灣」，並盼望烏克蘭能早日回歸和平。

參與援贈物資活動的華盛頓中學國中部學生楊子瑩會中朗誦英文手寫信，表達對烏克蘭人民的支持。彰化藝術高中音樂班學生李沛軒則透過小提琴演奏台灣作曲家蕭泰然「出外人」一曲，祈禱戰爭早日結束，盼以音樂撫慰烏克蘭人民的心靈。

代表受贈的胡正浩回應，感謝彰化各界發揮人飢己飢人溺己溺的精神，捐贈外交部需要的物資，俄烏戰爭爆發已經22天了，造成將近300萬烏克蘭人民流離失所，損失無數生命財產，台灣政府及人民展開人道救援，國人不僅捐了超過7500箱各類物資，也踴躍捐款，至今已經捐出將近新台幣7億元，外交部作為主導援助的部會，感到非常榮幸。