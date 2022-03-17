要捐要快！外交部：已募得7500箱物資助烏克蘭　明下午5點截止

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭情勢嚴峻，財團法人賑災基金會17日公布，截至上午8點前，援助烏克蘭捐款逾6.62億元，捐款筆數超過10萬筆；外交部發言人歐江安則在例行記者會說明，截至今日已收到約7500箱募集物資，外交部長吳釗燮今日也將主持啟運物資到斯洛伐克儀式。

▲近期台灣各界發起助烏克蘭行動，圖為民進黨立委沈發惠、彰化縣議員參選人楊子賢捐物資。（圖／記者屠惠剛攝）

根據外交部規劃，募集活動至18日下午5時止，預計箱數還會增加，援贈物資會分批以空運寄出，每批具體箱數則視航班空間而定。

歐江安也提醒民眾，捐贈物品請以外交部3月5日發布的第050新聞稿所列清單為限，切勿捐贈或郵寄二手物品或衣物，送到外交部的捐贈物品務必為全新物品、未拆封包裝、有效期至少6個月以上，以免造成整理及後續轉運捐贈的困擾，另請民眾依據目前募捐收受時間、地點等資訊，於3月18日下午5點以前，面送或郵寄清單所列的20類物品及 14 類藥品至外交部，現場有同仁及志工提供服務。

歐江安表示，外交部除感謝熱心的國人踴躍捐贈援助烏克蘭人道物資外，也感謝許多志工自發地前來義務幫忙、貢獻己力，外交部對各界人士奉獻時間與精神投入國際人道援助，表達最高的敬意。