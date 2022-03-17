網紅「李根大尉」恐一落地就被捕！2同伴真的逃回韓國　韓網酸爆

▲ 李根大尉先前傳出陣亡，後來發IG澄清。（圖／翻攝自李根大尉IG）

記者陳宛貞／編譯

擁有76萬粉絲的南韓網紅李根大尉（이근대위）出身海軍特戰團（UDT），以外籍義勇軍身份赴烏克蘭作戰，一度傳出陣亡，又被爆欲逃往波蘭被拒絕入境。李根後來出面駁斥，稱自己「連國境附近都沒去過」，但與他同行赴烏的2名友人16日傳出已經回國，面臨警方調查，而李根未來若回國，恐怕一入境就被逮捕。

李根一行3人先前響應烏克蘭號召，參加國際傭兵團抗俄。綜合韓媒報導，南韓警方證實，他的2名友人已經在16日上午返韓，正接受7天居家隔離，22日隔離解除後料將接受警方調查。但李根並未返國，尚留在烏克蘭。

南韓外交部10日向警方通報，李根等3人涉嫌違反《護照法》，首爾警察廳國際犯罪搜查單位已經著手調查。因南韓對烏克蘭發布4級旅遊警戒，未獲政府允許之下私自前往即違法，最高可處1年徒刑或1000萬韓元罰金，以及撤銷護照等行政處分，因此李根的2名友人一旦解除隔離就會面臨調查。

至於尚未回國的李根，根據《中央日報》17日獨家報導，南韓法務部已經下令，李根一旦入境南韓，必須馬上通報警方，因此李根恐怕一回國就被警方逮捕。

除違反《護照法》以外，李根等人也可能涉嫌「私戰罪」，也就是在國家未宣戰或發布戰鬥命令的情況下，以私人名義赴外國參戰。私戰未遂者可處1年以上有期徒刑，預謀私戰者可處3年以下監禁或500萬韓元以下罰金。目前尚不清楚他們3人是否會被控犯下私戰罪，若成真將是1953年9月以來首起案例。

李根友人回國的消息引發韓網熱議，紛紛留言開酸，「好丟臉，因為有生命危險就逃跑了？那當初幹麼去？一點軍人的精神都沒有」、「怎麼現在就回來了」、「比李根還不如的傢伙」。

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