烏軍反攻！最新戰略「2面夾擊重奪赫爾松」　他曝局勢要變了

▲烏軍空襲已遭俄軍佔領的赫爾松（Kherson）機場。衛星影像顯示，7架俄軍直升機似乎被毀。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

烏克蘭軍隊表示，他們正在首都基輔及其他關鍵戰略重鎮反擊，包括從南部造船業中心尼古拉耶夫（Mykolaiv）的東南部雙面夾擊，朝著被俄軍佔領的赫爾松（Kherson）推進，試圖重奪控制權。烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）也證實烏軍正從多個方向積極反攻，而且將會劇烈改變局勢。

《華爾街日報》指出，俄軍2月24日進攻以來，唯一佔領的地區首府就是赫爾松，但在基輔及其他地區持續受阻，因而轉向攻擊住宅區及平民基礎設施，試圖削弱抵抗力量。

烏克蘭軍方則在大基輔地區展開攻勢，不僅市中心聽得見遠方的砲擊聲，近郊城鎮伊爾平（Irpin）、布查（Bucha）及戈斯托梅利（Hostomel）也持續反攻。烏軍表示，他們針對已成俄軍基地的赫爾松機場實施空襲，並且在敖德薩（Odessa）附近的黑海上空擊落2架俄軍Su-30戰鬥機。

▲烏克蘭南部戰略要地赫爾松（Kherson）3月13日街頭出現俄軍。（圖／路透）



烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）負責停火談判，他16日表示，烏克蘭軍隊的反擊正在「徹底改變各方立場」。他被問及談判進度時說，即使雙方有著「根本性的矛盾」，但仍有妥協空間。莫斯科基本上對於戰損情況沒有發表太多評論，只稱行動仍在進行中。

烏克蘭官員表示，各國提供的武器已經發揮不可或缺的作用，但隨著俄軍持續摧毀各地城市，他們仍需要更多支援，尤其希望強化防空系統。與此同時，平民傷亡仍在攀升，西北部羅夫諾州（Rivne）電視塔遭轟炸，一間收容數百難民的馬力波（Mariupol）劇院也遭攻擊，切爾尼戈夫市（Chernihiv）至少10位民眾排隊領取麵包，卻遭俄軍炸死。

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