12寶媽戰死烏東！腹部被砲擊「堅持救同袍」到死前一刻

▲不幸戰死的烏克蘭軍醫塞米迪亞諾娃，在死前仍堅持為同袍進行搶救。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭軍醫塞米迪亞諾娃（Olga Semidyanova）最近在和俄軍抗戰時，意外受到致命傷害，但身受重傷的她完全不顧自己的身體，持續在前線為受傷同袍進行搶救，直到生命最後一刻，讓烏克蘭政府大為感動，並以「民族英雄」來讚揚她無私的精神。

據《太陽報》報導，48歲的塞米迪亞諾娃同時也是一名12寶媽。她共誕下了6名孩子，還從當地孤兒院收養了6名孤兒。在烏俄戰爭爆發後，她便與孩子們告別、披上軍服到前線作戰。最近，她在東部的頓內茨克（Donetsk）與俄軍對峙時，腹部被砲火擊中、嚴重受傷，最後不幸與他的戰友們一起戰死了。

塞米迪亞諾娃的女兒朱莉婭（Julia）表示，「媽媽在瀕死之際還不斷地在搶救其他受傷士兵，直到她倒下為止。我們有她死亡地點的照片，那裡離我們的家只有250公里，但當地的戰鬥還是很激烈，所以我們無法前去為她收屍。」

烏克蘭內政部顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）表示，「塞米迪亞諾娃是我們的民族英雄，她是在和俄國暴徒對峙時慘被殺害的。即使她當時知道自己的部隊可能已無法生存，但她還是堅持要保護自己的國家，她是我們最偉大的英雄，烏克蘭政府向她無私的精神致敬。」

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