陸再增2432例本土個案　Omicron殺進「累計2萬人染疫」

▲在接受核酸檢測的民眾。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

Omicron變種毒株仍在大陸本土蔓延，16日新增本土確診1226例、本土無症狀感染者1206例，累計2432例感染個案。截至16日，大陸本輪Omicron疫情已在吉林、山東、廣東等23個省蔓延，累計感染者破2萬。

據大陸國家衛健委通報，大陸16日新增確診1317例，本土佔1226例，分別是吉林742例，其中吉林市455例、長春市268例、四平市11例、延邊朝鮮族自治州6例、松原市2例；福建99例，其中泉州市92例、廈門市5例、三明市1例、寧德市1例；廣東83例，其中深圳市71例、東莞市7例、廣州市4例、珠海市1例；遼寧62例，其中大連市38例、營口市21例、瀋陽市3例；天津48例，其中武清區21例、西青區10例、濱海新區6例、紅橋區5例、南開區4例、河西區1例、寶坻區1例；河北38例，其中滄州市26例、廊坊市12例；山東36例，其中濱州市14例、青島市10例、威海市6例、臨沂市2例、德州市2例、淄博市1例、煙台市1例；浙江27例，其中衢州市17例、嘉興市9例、紹興市1例；陝西26例，其中寶雞市14例、銅川市4例、漢中市4例、西安市2例、咸陽市2例；黑龍江16例，均在哈爾濱市；甘肅12例，其中蘭州市8例、蘭州新區4例；上海8例，其中嘉定區4例、徐匯區2例、黃浦區1例、閔行區1例；廣西7例，均在欽州市；江蘇5例，其中連雲港市3例、常州市2例；雲南5例，其中德宏傣族景頗族自治州3例、昆明市1例、紅河哈尼族彝族自治州1例；北京4例，其中東城區3例、朝陽區1例；重慶4例，其中沙坪壩區2例、巴南區1例、江津區1例；貴州2例，均在遵義市；安徽1例，在銅陵市；江西1例，在南昌市。

本土確診個案中，包含28例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是吉林11例、山東10例、天津5例、上海1例、貴州1例。無新增死亡病例。新增疑似病例8例，均為上海境外輸入病例。

▲大陸疫情呈多點散發。（圖／視覺中國）

無症狀感染者方面，16日累計新增1310例，本土佔1206例，分別是吉林415例、河北178例、上海150例、山東96例、遼寧94例、廣東70例、江蘇67例、福建42例、雲南24例、廣西23例、黑龍江13例、安徽10例、甘肅8例、天津7例、內蒙古4例、浙江4例、重慶1例。

無症狀患者中，當日轉為確診病例47例，其中境外輸入19例；當日解除醫學觀察98例，境外輸入佔51例；尚在醫學觀察的無症狀感染者11029例，境外輸入佔1729例。

資料顯示，大陸最早於去年12月9日首次輸入天津，隨後多地相繼點狀感染。大陸國家衛健委2月19日，通報Omicron已成為疫情優勢毒株。近一個多月里感染浪潮已在吉林、山東、深圳等20多個省蔓延。從2022年2月10日至3月16日，大陸本土累計確診已破2萬例。