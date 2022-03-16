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大陸 大陸焦點 特派現場

港增29272例確診逾96萬人染疫　死亡數飆高「棺材將用罄」

▲▼香港疫情,香港,香港街頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲灣仔一間老人院舍外停著救護車和警車，將病患送往醫院。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／香港報導

香港今（16）日新增29272例確診、278人死亡，累計逾96萬人染疫。在死亡人數居高不下的困境下，鄰近的廣東深圳14日進入封城，導致棺木無法運到出現即將用罄的情況，預計在2至3日內耗盡。

據港府今日下午記者會通報，單日新增29272例確診，包括14454例核酸檢測陽性、14818例快測陽性呈報個案 。另外新增278人死亡，其中217人15日在公立醫院病逝，介乎35歲至105歲；198人是65歲或以上長者。因數據滯後，3月8日至14日再多61名病人離世，年齡介乎42至105歲。

▲▼ 香港疫情,香港棺材即將用罄。（圖／路透）

▲香港棺材即將用罄。（圖／路透）

香港殯儀業商會理事長郭凱邦今早在電台節目承認，全港棺木存量僅餘約300個，預計2至3日內用完，若問題未能解決，會影響其後的喪事安排，家屬須改期。

他進一步解釋道，香港每日有200至300人死亡，大陸供應商的棺木貨源充裕，經陸路運輸正常可6小時運到本港，但現時過關出問題，無法運送到港，因此促請當局協助，否則環環相扣影響下，會再影響遺體存放空間。

▲▼香港疫情,香港,香港街頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲香港街頭人潮明顯增多。（圖／記者蔡儀潔攝）

香港特首林鄭月娥今日表示，2月26日至3月5日市民在快測平台申報的陽性個案為184390例。分析數據顯示，申報個案高峰為3月3日，之後呈下降跡象，3月11日開始高位平台期，未見明顯下降。

針對近期市民防疫較放鬆的情況，林鄭月娥指出，已採最嚴格社交距離措施，無計畫令措施更嚴厲，相反市民有少許放鬆，「八達通」公交出行次數有微升跡象，僱主應配合在家工作，呼籲市民嚴守措施，無必要不要外出。

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