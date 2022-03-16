90萬青少年等打第三劑！國內BNT僅剩23萬　陳時中：在談新約

▲學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前力拚第三劑追加劑的覆蓋率，不過，目前12~17歲青少年僅被允許接種BNT兩劑基礎劑，是否接種追加劑還有待3/24專家會議討論。根據指揮中心統計，目前國內還有約23萬劑BNT疫苗，但已經打過2劑BNT的青少年約有近90萬人，可能數量不夠。指揮官陳時中今（16）日表示，和BNT採購疫苗的新約目前正在洽談，也需等待專家會議給予建議。

中央流行疫情指揮中心日前證實，將於本月24日召開專家會議，會中討論2議題，包含12~17歲青少年的第三劑追加劑，以及5~11歲基礎劑，BNT、莫德納兩款mRNA疫苗都會列入討論。

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有媒體問及目前BNT疫苗庫存是否足夠青少年接種，陳時中回應，目前BNT現在大概剩下23萬劑，至於青少年已經接種第一劑有100多萬人，完成第二劑約80近90萬人。而針對BNT疫苗採購，現在正在談新的契約，大概很快就會敲定了。

不過，陳時中日前也說明，青少年若打第三劑，最快時間會落在4月初，可能會遇到疫苗不足。陳時中今日回應，還要看專家討論第三劑可以接種哪一種疫苗，目前已經把現有存量、可能進貨量提供給專家，也提出相關建議例如分年齡層，或者有特殊情況先打。

青少年接衝第二劑時間約是指考後、寒假前，發言人莊人祥說，追加劑要間隔三週，可能期滿時間仍落在4月份。