▲紐西蘭開放部分國家旅客入境可免隔離，但陳時中認為台灣的情況無法與之類比。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／台北報導

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）台灣時間16日表示，將提前解除嚴格的邊境管制，向部分旅客重開邊境，希望藉此提振經濟。與紐國有免簽協議的台灣民眾5月起可入境，無須隔離。不過，台灣的解封措施何時才可上路，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，無法類比，因為染疫情況越嚴重的國家管制一定會越鬆。

阿爾登宣布，4月12日起開放已接種疫苗的澳洲旅客入境，較原定的7月提早許多。5月1日起也將開放與紐國有免簽協議的國家旅客入境，包括北半球主要市場、日本、新加坡、南韓及台灣。所有旅客出發前都須完成疫苗接種，並提供陰性篩檢證明，抵達紐西蘭及入境後第6天須接受篩檢，不須隔離。

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對於紐西蘭的鬆綁入境管制，陳時中表示，以世界趨勢來看，疫情越嚴重的國家對於入境管制也會越高，但台灣無法與之類比。他指出，紐西蘭管制相當好，也可從死亡率的數據看出來，但截至昨天為止，仍有2.1萬人確診，而台灣同日確診個案，境外新增39人，由此可知，面對疫情的情況是非常不同的。

陳時中強調，以後的趨勢會越來越清楚，而染疫情況越嚴重的國家，對於入境管制也會越鬆，換言之，若國人前往該國，會比當地民眾還要安全性更高的狀況下，管制意義也不大。