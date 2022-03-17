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探險直播曾見半身吊屍！　網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

▲晚安小雞空宅探險遭檢舉。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

記者崔子柔／綜合報導

探險類型的影片能吸引到不少觀眾眼球，直播主「晚安小雞」就常到荒廢的醫院、民宅內拍攝，他今年1月闖入台中一棟廢棄大樓，其中一間屋內有一幅放在神龕上的小女孩素描畫，他在過程中稱有聽到小孩笑聲，相當驚悚，不過他也因此被民眾檢舉。

晚安小雞今年1月11日以「陳屍在這的小女孩..彷彿還在這棟裡面..今天好冷」為題，前往該廢棄大樓探險直播，吸引超過17萬次觀看、4.4萬則留言，該大樓內部雜物散落一地，牆上還掛著民國89年的日曆，可見已經許久沒有人居住。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

▲屋內雜亂不堪。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

晚安小雞在看到小女孩畫像後，稱有聽到小孩的笑聲，他便不斷道歉並拿出紙錢燃燒，沒想到這行為讓他遭民眾檢舉，引起警方偵辦。

目前晚安小雞已將燒金紙的片段刪除，不過他在3月10日直播提到，自己正要前往警局做筆錄，「警察說有記者要報我」、「我又要出名了」，他對被檢舉也相當無奈，覺得自己樹大招風，考慮想重新辦一個粉專讓小一點的群眾觀賞直播就好，「心真的是很累，有人在搞我」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

▲晚安小雞直播說明。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

晚安小雞先前就因探險傳出風波，他2020年11月7日凌晨前往台北市鄭州路一處廢棄醫院，竟意外發現一具吊掛著、只有上半身且已風乾的遺體，警方獲報後在現場找到遺體下半身，發現是名失蹤男性，與家屬連絡後，確認了死者身分。

▼晚安小雞先前探險發現遺體，死者母親包紅包給他。（圖／翻攝臉書）

▲▼母認屍爆哭送紅包。（圖／翻攝臉書）

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