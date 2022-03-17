網紅空屋「超渡女孩」慘了！廢棄樓風光過往曝　地主現身怒喊告

▲台中市40年前一棟高級大樓動工，還請來藝人崔苔菁剪綵，如今已成廢棄大樓，還被直播主闖入拍攝。（圖／記者鄧木卿攝，下同。）

記者鄧木卿／台中報導

直播主「晚安小雞」今年1月深夜闖入台中市北區一棟廢棄大樓的房屋，屋內有一幅放在神龕上的小女孩素描畫，他宣稱有聽到小孩笑聲，相當驚悚，嚇得趕緊焚燒金紙，影片一po出，當地里長、住戶都出面辯駁絕無發生過小女孩命案，得知媒體採訪趕來的地主代表不但不准拍攝，還說已控告直播主，警方也證實，已將直播主等4人依公共危險、侵入住宅及妨害名譽等罪嫌送辦。

晚安小雞今年1月11日以「陳屍在這的小女孩..彷彿還在這棟裡面..今天好冷」為題，前往該廢棄大樓探險直播，吸引超過17萬次觀看、4.4萬則留言，該大樓內部雜物散落一地，牆上還掛著民國89年的日曆，可見已經很久沒有人居住。

晚安小雞在看到小女孩畫像後，稱有聽到小孩的笑聲，他便不斷道歉並拿出紙錢燃燒，影片一po出，馬上惹議。

▲長青里長林裕賜和承租戶（下圖）都駁斥，這裡根本沒有發生過命案。

當地的長青里長林裕賜說，這棟大樓在民國70多年時興建，當時算是高級住宅區，建商還請來藝人崔苔菁到場舉行動工剪綵，相當轟動，不過，他笑笑說，那時正忙著家具生意，沒空來看美女。

林裕賜說，當時住戶幾乎是將軍、企業家、校長等地位較高者，建商原本規劃興建5層樓，後來營建商才蓋了2層就落跑了，住戶們不得已只好成立自救會，並且集資繼續蓋，所以後來不但樓梯不符，每間房屋內部設計也都和原先的不一樣，隨著時日推移，住戶逐漸搬走，人口愈來愈少，也就疏於整理環境，他指著一棟大榕樹說，這棵榕樹並非由下往上長，而是種子在5樓，有了鳥糞的滋養，樹枝往下生長，垂到1樓地面。

▲直播主「晚安小雞」闖入一棟廢棄大樓，還焚燒金紙，警方已將直播主等4人依公共危險、侵入住宅等罪嫌送辦。（圖／民眾提供）

三棟大樓共有60戶，目前只剩5、6戶，每到夜晚，常有陌生人偷倒垃圾、建築廢棄物，林裕賜經常請環保局來清毒、清理廢棄物，但清理速度遠不及被偷倒，所以地主常被環保局開單。

一名住了多年的承租戶說，他月租5千元，屋內很寬敞，直播主當天來時，他只知他們是來探險，但不知後來卻在屋內燒紙錢，對於直播主擅闖大樓行為，他覺得沒差，對地主比較有差，不過他澄清，這裡絕無發生過小女孩命案。

聞風趕來的地主代表一度不滿里長為何放任媒體進來？直到媒體解釋並沒有進到大樓內，地主代表態度才和緩一些，不過，還是堅持媒體離開私人土地，該代表還說，目前正和承租戶協調拆屋還地的階段。

台中市警二分局立人派出所3月10日凌晨零時許獲報，有棟廢棄大樓內有人焚燒金紙，員警到場後已無燃燒情事，現場經查是直播主「晚安小雞」及攝影師、助手、法師共4人，聲稱該處曾發生兇案，為超渡亡靈，為了進行法事才焚燒金紙，因該處為廢棄已久之空屋，警方一時未能確認屋主身分，逐一抄登4人資料後，先予放行離去。

警方當天下午4點確認該房產所有權人身分後，屋主表示並無所謂兇殺案，而且要對侵入者提出告訴，警方於是將4人依公共危險、侵入住宅及妨害名譽等罪嫌於函送台中地檢署偵辦。

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