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立委爆駐俄羅斯代表遭官方訓斥　吳釗燮：只是意見交換

▲▼立法院外交國防委員會 國防部長邱國正 外交部長吳釗燮 國安局長陳明通 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨立委邱臣遠16日表示，駐俄羅斯代表耿中庸被俄羅斯官方叫到代表處訓斥，外交部長吳釗燮回應，駐俄羅斯代表處跟俄羅斯的相關單位見面，這是經常性的事情，「我想這個事情是意見交換而已」。

吳釗燮2月26日透過外交部官方推特，發表以英文縮寫「JW」署名的個人推文，指出俄羅斯發動野蠻戰爭，中國也趁機鬆懈台灣對歐美的信任與防衛決心，但台灣將明智選邊，譴責並制裁侵略者。

立法院外交及國防委員會16日邀請吳釗燮列席報告業務概況，並備質詢。邱臣遠質詢時提及，他有收到陳情，耿中庸被俄羅斯官方叫到代表處訓斥，詢問吳釗燮實際的情形為何。

對此，吳釗燮回應，駐俄羅斯代表處跟俄羅斯的相關單位見面，這是經常性的事情，「我想這個事情是意見交換而已」。

邱臣遠追問，耿中庸是否因為推特的發文被訓斥，吳釗燮則強調，「沒有，完全沒有提到我的推特的問題」，俄羅斯相關單位也非常清楚地了解，台灣只是48個不友善國家裡面的其中一個，「對俄羅斯展開譴責，我們並沒有超出其他國家譴責的範圍」。

邱臣遠會後受訪時表示，有陳情者向他描述，因為吳釗燮該篇推文，耿中庸遭俄國政府「訓斥」，吳釗燮則說只是「溝通」，他認為這是詮釋問題，就像行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安日前言語交鋒，也可說是種「激烈溝通」，自己會繼續了解實情。

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