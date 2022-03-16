桃園推「生熟廚餘全回收」　4／1起使用「可透視垃圾袋」

▲桃園4/1宣導用「可透視垃圾袋」。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為強化民眾資源分類習慣，減輕垃圾處理壓力，桃園市環保局日宣布，自4月1日至6月30日實施「可透視垃圾袋政策」，經為期3個月宣導後，於7月1日起正式實施。若民眾於宣導期內未使用可透視垃圾袋，清潔隊員會予以勸導，但自7月1日起則會拒收未使用可透視垃圾袋的垃圾，未依規定排出者，將處新臺幣1,200至6,000元罰鍰。

環保局16日表示，桃園市人口逐年增加，垃圾產生量也隨著人口數持續攀升，環保局除了提升垃圾處理量能外，源頭減量也需市民的協助，經調查全市垃圾成分中，資源回收物占比達27%，廚餘占比達20%，顯示民眾於丟棄垃圾時，落實垃圾資源分類仍有加強的空間。

為強化民眾資源分類習慣，減輕垃圾處理壓力，環保局第一階段辦理「生熟廚餘全回收」政策，自今年1月1日起，宣導家戶「生熟廚餘全回收」政策，宣導階段廚餘回收量能提升14%成效良好，將於4月1日起正式實施。環保局表示，目前僅限一般垃圾需要用到可看見內容物的垃圾袋打包垃圾，至於資源回收物、廚餘及大型家具等仍可依照以往模式回收。

市民朋友家中黑色、深色或不透光垃圾袋，可使用於盛裝資源回收物、廚餘等，於交付資源回收車及丟入垃圾車廚餘桶時，袋口無須綁緊，讓清潔隊員方便辨識。