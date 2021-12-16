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桃園電動機車衝破8萬輛　市府車商「振興騎機」再延長

▲桃園電動機車衝破8萬輛，「振興騎機」促銷案再延長。（圖／環保局提供）

▲桃園電動機車衝破8萬輛，「振興騎機」促銷案再延長。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局推動各項空氣污染管制及減量措施，市府今年結合4家電動機車廠商，推出「好市乘雙券」及「電動機車Easy購方案」奏效，桃園電動機車衝破8萬輛，相較於2015年初5,200輛成長逾15倍。市長鄭文燦16日於「桃園騎機，永續家園」說明會宣布，加碼「電動機車Easy購方案」及「防疫英雄專案」擴大辦理至2022年4月底為止。

▲桃園電動機車衝破8萬輛，「振興騎機」促銷案再延長。（圖／環保局提供）

鄭市長指出，受到今年疫情影響，全國電動機車銷售量趨緩，市府結合「振興五倍券」更推出「好市乘雙券」及「電動機車Easy購方案」，再加碼8,000元，最高補助2萬7千元，並與在地4家電動機車廠商共同行銷，刺激桃園電動機車買氣，自10月推出振興優惠方案新購電動機車數量較上個月成長45%，於11月初即達成8萬輛里程碑，市民搭上這波購車補助，與政府共同響應低污染運具政策，做環保的同時又能省荷包，還能振興經濟一舉數得。

▲桃園電動機車衝破8萬輛，「振興騎機」促銷案再延長。（圖／環保局提供）

而市府與在地車商辦理「桃園防疫英雄專案」，除市府提供原車價95折優惠補助外，中華eMOVING提供最高10,500元購車金及1,500元零配件金折抵、睿能Gogoro提供購車95折優惠折抵及品牌雨衣、台鈴eREADY提供7,000元折抵外加贈購車9折優惠折抵及山葉YAMAHA提供10,000元折抵外加贈原廠前後行車紀錄器，並有合作辦理「桃園購物節」天天抽電動機車等活動，桃園也將擴大「電動機車Easy購方案」及「防疫英雄專案」至明年4月底，讓桃園「騎機」持續下去，共推低碳永續家園。

包括：環保局長呂理德、交通局簡任技正陳光凱、桃園區長陳玉明、睿能創意公司副總經理郭錦程、台灣山葉機車副總經理高晴珀、台鈴工業經理林竹謙、中華汽車區經理陳書玄等在地四家車商出席活動，為桃園推動電動機車展現公私部門合作齊心協力，再創桃園騎機。

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