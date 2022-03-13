方圓5公里都瀰漫異味！美福倉儲悶燒造成空污　最重罰500萬

▲美福倉儲悶燒造成空氣污染，環保局重罰。（圖／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

全台最大的牛肉進口商美福公司，位於桃園市蘆竹區長安路的倉儲倉庫，10日晚間發生大火，連日來，引發方圓5公里左右的週邊南崁、青埔、桃園等地區空氣中瀰漫難聞燒塑膠異味，市府環保局13日表示，由於美福倉儲今日又發生復燃情形，經儀器量測現場產生明顯異味污染物，依規定告發處新台幣10萬以上，500萬元以下罰鍰。

環保局表示，美福倉儲今早復燃持續悶燒，目前消防局持續滅火中，因悶燒產生的粒狀污染物，稽查員以直讀式儀器量測下風處總揮發性有機物質最高測得0.788ppm，故本局依違反空氣污染防制法第32條第1項規定告發。因現場產生明顯異味污染物，短時間還無法消除，目前為吹西北西風，建議下風處民眾或敏感族群可以緊閉門窗、減少外出，若要出門，務必戴口罩。

▲桃園多個臉書社群，抗議美福倉儲悶燒造成空氣污染。（圖／擷取自我是南崁人）

環保局說，就大環境的空氣品質而言，鄰近的環保署空氣品質測站之空氣品質屬「良好至普通」等級。另外，環保局稽查員持續多次至下游南崁溪取水檢測水質酸鹼度為中性、水溫20.0?C、重金屬銅、鎳皆未檢出，未有污染情事。

蘆竹區市議員禇春來於臉書表示，這一、二天大家在南崁地區都聞到很臭的煙味，是因台灣最大的牛肉進口商美福公司，位於蘆竹長安路的倉儲倉庫發生火災造成的，因持續大火多日，無法撲滅是因為（根據消防隊回覆）美福倉儲因天花板上面有需多隔熱泡棉因此而燃燒，而火場密閉內部高溫，消防人員無法進入火場，因此造成悶燒處無法打到起火點，只能由火場外圍灌水。

所以要等到全部火滅，可能要一些時間，請各位市民暫時關緊門窗，以防污染的空氣流入造成傷害，已建請消防隊加強滅火的速度。桃園「我是南崁人」、「航空城青埔人」…等臉書社群，這幾天亦有許多網友紛紛反應「空氣中瀰漫難聞燒塑膠異味」、「戶外根本無法呼吸，就算在室內門窗緊閉也擋不住」、「不是普通的臭，空污嚴重」。