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桃園環保局與北市刑大聯手　違章工廠查獲逾400支笑氣鋼瓶

▲桃園兩處違章工廠查獲逾400支笑氣。（圖／環保局提供）

▲桃園兩處違章工廠查獲逾400支笑氣。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府環保局與北市刑大共同聯手，以跟監方式偵辦位於桃園市蘆竹區與新屋區內兩處違章工廠內貯放笑氣案，連續兩天於現場查獲逾400支笑氣鋼瓶，大量氣球、濾嘴、打火機及非法販賣帳本，帶回現場駐廠的黃姓及張姓男子犯嫌進行偵辦，並持續與在地警方聯袂循線追查上游，全面阻斷可能供應鏈。▲桃園兩處違章工廠查獲逾400支笑氣。（圖／環保局提供）

環保局長呂理德7日表示，俗稱笑氣的「一氧化二氮」多用於醫療麻醉或工業半導體，近年來不肖業者非法販賣供青少年吸食，長期吸食笑氣恐造成大腦神經系統受損，產生不自覺大笑、幻覺、憂鬱，嚴重者還可能缺氧成為植物人或死亡。

▲桃園兩處違章工廠查獲逾400支笑氣。（圖／環保局提供）

因此，政院環保署於2020年10月30日公告「一氧化二氮」為首例關注化學物質，並以毒性及關注化學物質管理法加強管制嚴懲不法業者，笑氣自列管以來桃園市環保局與桃園市警察局合作積極偵辦，統計迄今共同合力查獲超過360件不法運作行為案件，違法運作人員裁處更超過380人。

環保局此次與北市刑大循線追查查獲逾400支笑氣鋼瓶等違法品，分別於3月3、4日在蘆竹區及新屋區，破獲不肖業者於鐵皮屋內貯放43支及383支笑氣鋼瓶與大量相關吸食器具，現場除專人駐守還查到販賣笑氣行為人(俗稱小蜜蜂)非法載運販售，依現場違規事證及違反毒性及關注化學物質管理法告發，相關物證後續進行溯源追查。

環保局表示，依據毒性及關注化學物質管理法規定，笑氣的製造、輸入、販賣、使用及貯存都要取得核可文件，非法運作者，可處新台幣3萬到30萬元罰鍰，若危害人體健康嚴重致人於死，更可最高處無期徒刑或7年以上徒刑，併科罰金最高1000萬元，呼籲民眾千萬不可掉以輕心以身試法，害人害己得不償失。

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