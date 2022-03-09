保護石門水庫！　桃園環保局總磷削減計畫啟動

▲桃園環保局推動石門水庫總磷削減計畫啟動。（圖／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

環保教育，從小紮根。桃園市政府環保局8日表示，日常生活中所使用含有「磷」成份的清潔劑，是造成水庫優養化的主要因子，因此該局即日起展開石門水庫總磷削減計畫環境教育活動，課程規劃250場次的「石門水庫文化走讀體驗水文化活動」、「水質檢驗技術」、「認識無磷洗劑的重要及動手製作手工皂」等特色課程。

今年度有別以往更增加「太陽能光電船五感體驗」，將帶領桃園市4至6年級學童乘坐太陽能光電船，利用身歷其境的方式了解石門水庫的興建功能及時代演變，期望透過石門水庫環境教育巡禮活動促進學童瞭解個人及自然、環境的互相依存關係，增進對環境認知、環境倫理與責任，從而影響家庭及社會，以達到永續發展。

環保局表示，石門水庫為供應桃園市、新北市板新與新竹縣湖口等地區的重要水庫，根據石門水庫歷年水質數據顯示，水庫水質多介於普養至優養之間，而造成優養化主要因子為日常生活中所使用的清潔劑成分中含有「磷」，若水庫中的總磷濃度上升，將造成藻類大量繁殖增生、消耗水中氧氣，引起魚類與水生生物大量死亡，最後造成水質惡臭、混濁的惡性循環。

日本滋賀縣琵琶湖在1970代也面臨優養化問題，當地主婦發起「無磷肥皂」運動，參考琵琶湖推動總磷削減的成功經驗，該局自2020年起推動石門水庫總磷削減計畫，迄今參與人次達12,509人，今年擴大舉辦500場次「石門水庫環境教育巡禮活動」，安排學童至湖面採取水樣，了解優養化程度，及製作手工皂等一系列活動課程，讓學童瞭解家鄉水源及人與自然、環境的相互依存關係，達到總磷削減目的。