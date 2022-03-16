「90天接客3千次」才被揭發！立委批《特約茶室》策展缺乏女性視角

▲馬祖梅石營區的「特約茶室」活化轉型，在「馬祖國際藝術島」開放參觀。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「馬祖國際藝術島」策展當中，將梅石營區的「特約茶室」進行活化轉型，在期間開放民眾參觀，不過今（16）日立委范雲提出，這個展覽多以軍人、男性視角出發，比較缺乏女性的聲音和視角，讓人相當難過，其中侍應生「在90天內接客3千次」的關鍵故事也沒被放入，期望文化部能夠留意。

軍中特約茶室又俗稱「軍中樂園」、「831」或「八三么」，是1950到1990年期間，由當時中華民國國防部在臺灣本島與金門、馬祖等離島軍營設立，滿足軍人性需求的場所。後來婦女工會認為「樂園」會誤導兒童，因此1957年後統一改名稱為「特約茶室」；不過這種制度在1980年代後逐步關閉，直到1992年才被中華民國政府完全取消，從此在台灣絕跡。

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▲▼馬祖梅石營區的「特約茶室」活化轉型，在「馬祖國際藝術島」開放參觀。（圖／記者林育綾攝）



連江縣政府文化處所推動「再造歷史現場計畫」，將梅石營區的「特約茶室」進行活化轉型，由建築師廖偉立設計，也成為此次「馬祖國際藝術島」起跑第一站。不過今日立委范雲在立法院教育及文化委員會提出，次次《特約茶室》展覽多以軍人、男性視角出發，有點缺乏女性的聲音和視角。

范雲說明，「特約茶室」有許多對待女性、性工作者不公義的事，當時在此提供服務的女性被稱為「侍應生」，而導致特約茶室關閉的其中一個關鍵案例，其實是有一名侍應生在90天內「接客3千次」，受到極度不公義的對待，遭到告發後才讓特約茶室關閉，這故事卻沒有放在展覽當中。

▲▼馬祖特約茶室展覽，揭開當初被視為禁忌之地。（圖／記者林育綾攝）



范雲表示，軍營是一個相當威權的地方，而這次展覽在她看來，多半都是男性和軍人的視角出發，有點缺乏女性的聲音和視角，讓她感到相當難過和遺憾，因此希望文化部能夠思考，未來在獎補助的作品或策展當中，能否避免這類情況。文化部長李永得回應，會了解這個情形並檢討改進。

▲立委范雲質疑馬祖《特約茶室》展覽缺乏女性視角。（圖／記者林育綾攝）