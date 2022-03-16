斯洛伐克國會批准　北約軍隊將部署烏克蘭邊界

▲斯洛伐克國會15日拍板，同意讓北約派遣2100名士兵部署邊境。圖為斯洛伐克國會議場。（圖／翻攝自斯洛伐克國民議會臉書）

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯軍力懸殊，不斷呼籲北約（NATO）在烏國上空設立禁飛區。斯洛伐克國會15日批准讓2100名北約士兵部署在其領土邊境。此計畫是北約加強前線部署的一部分行動，目的是透過派遣部隊保護北約東側成員國。

根據美聯社等外媒報導，斯洛伐克國民議會15日批准了一項北約計畫，在其與烏克蘭接壤的邊境領土上部署最多2100名北約軍人。據推測，這支多國戰鬥營部隊初期將由700名德軍、600名捷克軍、400名美軍，以及部分荷蘭、波蘭和斯洛伐克的軍人組成，為北約「加強前進部署（enhanced forward presence）」行動的一部分。

報導指出，北約除了派遣部隊至邊境外，也將透過愛國者防空飛彈系統提升斯洛伐克軍隊的防禦能力。2014年俄羅斯兼併克里米亞半島後，北約在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛與波蘭駐紮軍隊，今年2月俄國入侵烏克蘭後，北約決定在保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利和斯洛伐克增加軍事部署，從而加強其在東側成員國的存在。

此外，美國國防部長近期將訪問斯洛伐克，是自美國2004年加入北約以來首次到訪。

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