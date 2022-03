糗了！俄主力戰車「慘陷泥沼」剩砲管露出　烏軍po照狂酸

▲烏克蘭即將迎來春季融雪,有俄軍坦克在雪融後深陷泥沼,無法動彈。(圖/翻攝自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書)

記者張寧倢/綜合報導

烏克蘭軍方在臉書上傳一張照片,其中一輛俄軍主力戰車在雪融後,幾乎8成車體陷入泥沼地,只露出部分車頂與豎立的砲管,其餘部分已經在土中「無法自拔」。烏方在文中狂酸,俄羅斯所謂「世界排行第2強」的軍力根本是假的。

烏國武裝部隊總參謀部當地時間14日晚間發文諷刺,俄國所謂「世界第2軍」的強盛軍力是假的,俄軍的行動準則可能是「那些沒有燒毀烏克蘭武裝部隊的人,就得淹死自己。」文中附上一張疑似T-80主力戰車「深陷」雪融後的泥沼中的照片。

畫面中可見,整輛戰車8成以上都被埋在地底,只剩砲管與部分車頂露出,由於周邊並未出現俄軍,似乎是直接棄車離去。有推特網友表示,連烏克蘭的土地都在幫助他們對抗俄軍。也有人說,「俄羅斯的入侵計畫太糟了,他們應該在地面全數結冰的幾周之內結束戰事,閃電戰不如預期,遇到泥濘的季節就完蛋了,現在他們只能祈禱不要太早回暖。」

5 Russian T-80s got bogged down, were captured by Ukrainian forces pic.twitter.com/g3XSGK5dbY