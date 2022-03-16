被爆用噁爛「土坑酸菜」康師傅深夜急道歉　網喊抵制：氣到睡不著

▲ 所謂的「土坑酸菜」，就是選用品質不佳的菜品，丟到地面上挖的土坑進行製作。（圖／央視）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸備受民眾喜愛的「老罈酸菜」被踢爆是「土坑酸菜」，醃制過程令人作嘔，包括工人光著腳踩來踩去、添加「兩到十倍」防腐劑等，而合作夥伴竟包括肯德基、康師傅等大企業。對此，康師傅今（16）日凌晨致歉，並作出回應。

綜合陸媒報導，大陸央視「315晚會」曝光的食品領域亂象，主角就是酸菜和粉條。其中，酸菜來自湖南華容縣插旗菜業有限公司，而該公司對外售賣的老壇酸菜分為兩種，出口的是在乾淨的車間中醃制，而在大陸國內銷售的老壇酸菜則是在周邊的「土坑」中生產。

▲員工在抽菸。（圖／央視）

從曝光畫面來看，土坑醃制酸菜的過程令人作嘔，工人們穿著拖鞋或光著腳在酸菜上踩來踩去；有人一邊抽菸一邊工作，隨後把菸頭直接扔到酸菜上。從業者還透露，對這些從散戶處收購來的酸菜，企業為防止變質，會在加工過程中超量添加防腐劑，一般超過標準的「兩到十倍」。

狀況同樣堪憂的粉條則來自禹州市夏都三粉廠。新聞畫面顯示，該公司生產車間在簡陋的民房裡，現場臟亂，加工粉條的機器上布滿污漬，有的已經生鏽；做好的粉條被拉到廁所附近的空地上晾曬，附近污水橫流，散發惡臭。除了衛生問題，以價格更低的木薯粉、山藥粉為原材料製作粉條冒充紅薯粉條，更是業界常規操作，這又涉及到造假問題。

▲插旗菜業官網截圖。（圖／翻攝自公司官網）

據插旗菜業官網顯示，其與康師傅、統一、肯德基、麥當勞等知名企業都建立了產品代加工和原料直供等方面的戰略合作關係。

節目播出後，康師傅電商旗艦店立即下架了老壇酸菜牛肉面相關產品，不少電商平台也已下架另一涉事的壇壇俏酸菜。統一方面致歉並發聲明稱，自2012年底與湖南插旗不再合作。

康師傅今日凌晨再致歉，承認湖南插旗菜業有限公司是酸菜供應商之一，稱已立即中止其供應商資格，取消一切合作，封存其酸菜包產品，積極配合監管部門調查和檢測，「此次事件辜負了消費者信任，深表歉意並將引以為戒！ 」

對此致歉大陸網友們並不買單，紛紛喊出抵制康師傅和統一，「康師傅你睡醒啦？我反正氣的睡不著」、「康師傅和統一拉黑名單了」、「難道他們今天才知道嗎？是曝光了瞞不住了才假模假樣的道歉！康師傅其他產品那？擔保乾淨嗎？」。

▲當地政府連夜查封涉事企業。（圖／紅網時刻）

事件曝光後，湖南華容縣委縣政府15日晚作出行動，先是到達華容縣插旗菜業和錦瑞食品有限公司，排查整治、責令停產整頓，封存全部產品，啓動立案調查；連夜召集縣內30余家醬醃菜企業負責人召開整治大會，通報情況，要求所有企業開展自查自糾，立行立改；從即日起，對全縣醬醃菜行業開展地毯式排查；進一步加強市場監管、群眾監督、輿論監督的作用，規範企業生產經營活動。

▲工人穿著鞋子踩在菜上。（圖／翻攝微博）

針對此次事件，《澎湃新聞》評論指出，這兩起食品安全衛生案例之所以受到關注，不僅是因為性質惡劣，更因為它暴露了食品行業一個仍未被足夠正視的盲區，即相較於多被曝光的餐飲店後廚衛生狀況，一些大眾化包裝食品，譬如泡麵、紅薯粉條等，早在生產環節就埋下了巨大的安全隱患。