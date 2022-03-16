老罈酸菜被爆「爛菜土裡醃」！放泡麵裡吞下肚…統一、康師傅中槍

▲老罈酸菜被踢爆用「土坑酸菜」，康師傅立刻下架產品。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸官媒《央視》15日播出「3·15晚會」，節目上揭露盛行的食品「老罈酸菜」，製造過程中髒亂不堪，產品卻被廣泛使用，包含統一、康師傅、麥當勞等等。節目踢爆後，康師傅將含有該款酸菜的泡麵下架，統一企業也立刻終止合作。

根據《央視》報導，「3·15晚會」上點名了2間酸菜包供應商，分別是湖南的插旗菜業，與錦瑞食品有限公司，這2間供應商替許多企業代工酸菜製品，包含統一、康師傅、麥當勞等等。

▼插旗菜業經理表示，泡麵裡使用的酸菜包，就是收購「土坑酸菜」製成。（圖／翻攝微博）

插旗菜業是具有一定規模的蔬菜再加工企業，對外販售「老罈酸菜」，號稱有「老罈工藝」與足時發酵，但公司遭到踢爆，標準化醃製的酸菜是用來加工出口產品的，所謂的「老罈酸菜」的酸菜包，則是收購「土坑酸菜」來包裝販售。

而「土坑酸菜」為何？就是將枯萎、發黃等品質不佳的菜葉，直接丟進地面上挖的土坑，再加入鹽巴、水，再稍微拿帆布覆蓋，製作而成的產品，不但衛生環境堪慮，清潔過程也十分敷衍。

▲▼所謂的「土坑酸菜」，就是選用品質不佳的菜品，丟到地面上挖的土坑進行製作。（圖／翻攝微博）



企業收購這些「土坑酸菜」後，不做基本衛生檢測，包裝完就販售，工人們製作時，直接光腳踩在酸菜上，菸蒂也直接丟在坑裡，酸菜堆當中還找到禽類羽毛、田螺、樹枝等雜物，「老罈工藝」根本就是笑話。

▼老罈酸菜被踢爆用「土坑酸菜」，所謂的「老罈工藝」根本不存在。（圖／翻攝微博）



事件被曝光後，引起大陸網路熱議，康師傅的電商旗艦店已下架「老罈酸菜」的泡麵，統一集團也宣布，立刻停止錦瑞公司的合作資格，並封存酸菜包，對於這項疏失深感歉意。

▲肯德基立刻澄清，與插旗菜業沒有任何合作關係。（圖／翻攝微博）



在插旗菜業的官網上，企業「肯德基」名列合作夥伴。肯德基則透過微博澄清，插旗菜業並非肯德基的供應商，與肯德基沒有任何關係，已經要求該企業撤銷官網上的不實訊息。

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