Delta衝擊瘋搶泡麵！康師傅高層稱「天助我也，來場疫情」...下場曝

▲康師傅內部員工爆料總經理在會議上失言。（圖／翻攝自微博／康师傅官方微博）

實習記者黃品臻／綜合報導

今年6月底，Delta變種病毒衝擊大陸廣東等地，民眾受疫情影響甚鉅，不過此時康師傅速食麵珠三角行銷公司的總經理卻遭員工爆料，在開會時竟說出「此時天助我也…來場疫情」之言，發災難財的不當言論讓員工們看傻眼。

據陸媒《南方日報》報導，新冠疫情對許多行業都帶來負面影響，但泡麵是疫情下逆勢增長的行業之一。從康師傅控股發布的財報顯示，在疫情影響下，泡麵行業2020年上半年的需求遽增，康師傅去年泡麵事業的收益為295.1億人民幣，同比增長了16.64%，占總收益的43.64%。

不過，有康師傅員工爆料，在6月底廣東疫情最緊張之際，康師傅速食麵珠三角行銷公司總經理竟對疫情有不當言論。從開會現場錄音顯示，總經理潘男在談到康師傅泡麵今年的業績時表示，「此時天助我也…來場疫情」，更對著中山區經理說，「中山到現在還沒疫情，深圳有了、東莞有了、廣州有了、佛山有了，×××就中山沒有……天都不助你。」

此言一出，讓不少內部員工很氣憤，事後潘男表示，「個人如有言論的不當，只代表個人，我對公眾、對所有人都道歉，深深地檢討，承認所有的錯誤」。8月16日，康師傅公司內部公布處理結果，潘男因個人言論不到當，被記大過一次，而潘男也全權接受公司的處理方案和意見。

▲康師傅內部對欠言總經理潘男做出的懲處。（圖／翻攝自微博／南方日报）

據《澎湃新聞》報導，康師傅華南區相關人士表示，「我們公司對此事十分重視，公司正在調查中，確實從錄音上來看是有問題的，所以前期先做了一個這樣的處理」。康師傅9月29日再度對媒體表示，其他整體情況的調查還在進行中，後續有進一步的消息會再說明。

另外全球著名的市場監測和數據分析公司尼爾森的數據顯示，泡麵行業2020年的銷售額同比上漲4.7%，而康師傅2020年銷售額的市佔率為46.3%，居於市場第一，是名副其實的「泡麵大王」。