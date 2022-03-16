　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登、杜魯道被列黑名單！俄羅斯制裁美加　禁止兩國元首入境

▲▼加拿大總理杜魯道與美國總統拜登遭俄羅斯制裁。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道與美國總統拜登遭俄羅斯制裁。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯外交部15日晚間公布，將對加拿大多名政治高層祭出制裁，對象包含總理杜魯道、外交部長長趙美蘭（Mélanie Joly）、國防部長阿南德（Anita Anand）及國會議員等313人。俄外交部稍早也宣布，對美國總統拜登（Joe Biden）及其他12名美國高官實施個人制裁，未來將被禁止入境俄羅斯。

俄外交部表示，這份制裁名單是對加拿大「恐俄政權」的回應，包含杜魯道（Justin Trudeau）、趙美蘭、阿南德與幾乎所有國會議員在內的313人，都無法入境俄羅斯。不過也有外媒表示，這份制裁名單似乎僅是象徵性的，因為加俄兩國仍保持官方互動，也會和名單上的政要進行接觸。

根據《塔斯社》報導，俄羅斯外交部15日在一份聲明中宣布，對美國總統在內共13人實施制裁，名單還包含國務卿布林肯、國防部長奧斯汀、參謀長聯席會議主席麥利、中央情報局局長伯恩斯、總統國安顧問沙利文、白宮發言人莎琪等，還有前國務卿希拉蕊及美國總統的兒子亨特拜登。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）受邀在加拿大國會下議院發表視訊演說，他再次呼籲加拿大給予更多幫助，「親愛的賈斯汀（加國總統），你能想像每天都收到婦女及孩童的傷亡人數備忘錄嗎？目前我們有97名孩童在戰爭中喪生，想像有人在加拿大各個城市把加拿大國旗給拆下來的景象。」

澤倫斯基強調，現在最重要的援助措施就是關閉烏克蘭領空，拒絕俄羅斯飛機進入；但先前北約以擔心第三次世界大戰爆發為由，排出了進行此措施的可能性。

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
大S韓國婆婆「對新媳婦真實反應」曝光　韓媒：不是省油的燈
快訊／國家警報響！規模4.7地震　最大震度3級
快訊／08：34地牛翻身　初判震度3級以上
庹宗華印尼秘婚火速當爸！　相識靠「他」牽線
國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島
外送員接729單星巴克都假的　全部「在家自己泡」爽賺18萬
雙寶爸只顧玩重機！妻見24K發票淚崩：婚姻還走得下去嗎？
快訊／國道1號台北段「2車追撞」　紫爆回堵4公里
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本防衛省：北韓疑似發射彈道飛彈

拜登將宣布加碼烏克蘭軍援！　美國會討論撤銷俄永久正常貿易地位

不斷更新／澤倫斯基：烏俄戰爭20天釀97童死亡！　俄制裁美加

拜登、杜魯道被列黑名單！俄羅斯制裁美加　禁止兩國元首入境

烏克蘭女童抱娃娃出席軍葬　軍眷不畏空襲警報為陣亡士兵送行

俄「反戰女編輯」最重恐關15年！　持標語闖新聞直播罰8000獲釋

史上首次！　歐洲理事會大會216：0通過「開除俄羅斯會籍」

澤倫斯基加拿大國會視訊演說　再求西方設禁飛區：你們得做得更多

中國駐美大使秦剛：美國要北京合作又威脅制裁　是行不通的

寄望烏克蘭危機化解　國際油價大跌超過6%

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

鸚鵡見奴才一手勢「展翅飛撲」　兒一旁模仿...媽：你飛不起來XD

女工程師「紙袋販毒」遭逮　崩潰緊抱男友...痛哭5分鐘

小S被問「腫麼了」氣炸！一週瘦2kg　怨大S搶走焦點⋯曝「她拒絕再合體」

高雄「鳥擊」釀2000戶停電！　王美花回應：鄉下地方很常有

快訊／日本防衛省：北韓疑似發射彈道飛彈

拜登將宣布加碼烏克蘭軍援！　美國會討論撤銷俄永久正常貿易地位

不斷更新／澤倫斯基：烏俄戰爭20天釀97童死亡！　俄制裁美加

拜登、杜魯道被列黑名單！俄羅斯制裁美加　禁止兩國元首入境

烏克蘭女童抱娃娃出席軍葬　軍眷不畏空襲警報為陣亡士兵送行

俄「反戰女編輯」最重恐關15年！　持標語闖新聞直播罰8000獲釋

史上首次！　歐洲理事會大會216：0通過「開除俄羅斯會籍」

澤倫斯基加拿大國會視訊演說　再求西方設禁飛區：你們得做得更多

中國駐美大使秦剛：美國要北京合作又威脅制裁　是行不通的

寄望烏克蘭危機化解　國際油價大跌超過6%

大谷翔平曝「我變壯了」　拒談合約細節渴望變得更好

龍劭華2度託夢「抱怨一件事」！ 女兒陳璇醒來淚崩：為什麼

快訊／日本防衛省：北韓疑似發射彈道飛彈

深圳疫情讓iPhone產能出問題？分析師：影響不超過1成

大S「再婚後首露面」近照瘋傳！回春18歲美貌超驚人　2細節洩真相

快訊／國家警報響！08：34規模4.7地震　最大震度3級

油價飆升客運業喊漲！交通部祭補貼「凍漲」　國際線機票貴370元

拜登將宣布加碼烏克蘭軍援！　美國會討論撤銷俄永久正常貿易地位

快訊／08：34地牛翻身　初判震度3級以上

勇士8年48億綁定歐森隊史最大約！再簽34歲右投

水豚埋頭狂嚼蔬菜盤ASMR　「倒地睡到翻肚」模樣超療癒

國際熱門新聞

俄密件爆料　1時間點「中國全面接管台灣」

傳李根大尉逃波蘭遭擋！本人出面解釋了

俄羅斯宣布：制裁拜登等13美官員

原油重跌入熊市　道瓊狂飆599點、台積電ADR漲近3%

史上首次！　歐洲理事會通過「開除俄會籍」

馬斯克貼2張圖「火烤普丁」　要他帶熊來單挑

500架租賃飛機被俄充公　普丁批准在國內航線續飛

沙烏地阿拉伯考慮「人民幣計價」石油交易

3歲兒後座撿到槍！誤當玩具轟殺22歲母

中國軍援俄羅斯侵烏可能性多高？看專家怎麼說

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

烏克蘭刻松州淪陷　美情資曝中國可能助俄軍

更／澤倫斯基：烏俄戰爭20天釀97童亡

自由魂：國際志願軍與西班牙內戰悲劇

更多熱門

相關新聞

更／澤倫斯基：烏俄戰爭20天釀97童亡

更／澤倫斯基：烏俄戰爭20天釀97童亡

烏俄戰爭從2月24日開始至今已進入第20天，雙方14日展開第4輪談判後不久宣布技術性暫停，預計15日續談。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，從俄羅斯入侵到現在，已造成97名孩童死亡，並再次請求西方在烏克蘭上空設立禁飛區。俄羅斯外交部15日宣布，對美國總統拜登及其他12名美國高官實施個人制裁，未來將被禁止入境俄羅斯。

烏克蘭女童抱娃娃出席軍葬　不畏空襲警報

烏克蘭女童抱娃娃出席軍葬　不畏空襲警報

俄編輯反戰遭逮　恐被判關15年

俄編輯反戰遭逮　恐被判關15年

史上首次！　歐洲理事會通過「開除俄會籍」

史上首次！　歐洲理事會通過「開除俄會籍」

澤倫斯基加國國會視訊演說　再求西方設禁飛區

澤倫斯基加國國會視訊演說　再求西方設禁飛區

關鍵字：

烏俄衝突烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武制裁美國加拿大杜魯道拜登北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

毛孩遭斬首！整顆頭顱放路邊...網怒轟殘忍

星巴克假貨　他全部在家自己泡

大S母女「以死相逼」驚悚對話爆出！再婚當天激烈衝突

庹宗華極祕再婚！　外籍老婆正臉曝光

大飛被亂爆欠債　舊愛楊晨熙力挺：在那邊鬼扯

春雷要響了！明午後變天　下波冷空氣更強

老家挖出30年藥酒　逾3種毒蛇塞爆玻璃甕

中低收入戶將加發生活補助！

騎士情侶揉乳30秒！網笑：手法像麵包師傅

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑

NFT淘金夢　新北男賺上億退休了

俄密件爆料　1時間點「中國全面接管台灣」

雙寶爸只顧玩重機！　妻見24K發票淚崩

女友酒吧喝醉他動手色色！結果慘遭法辦

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷：誰寫的爛劇本

更多

最夯影音

更多
正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？
「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面