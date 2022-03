俄「反戰女編輯」最重恐關15年！　持標語闖新聞直播罰8000獲釋

▲俄羅斯第一頻道編輯奧斯雅尼可娃(Marina Ovsyannikova)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯國營電視台《第一頻道》(Channel One)一名女性編輯14日手持反戰標語,闖入正在直播的攝影棚後,隨即遭到當局逮捕。俄國法院判她藐視抗議法罪名成立,罰款3萬盧布(約台幣8000元)後釋放,這名編輯也對外透露,自己遭受長達14小時的審訊。俄執法單位人士表示,這名女編輯可能會因散布俄軍假新聞遭重判15年。

Marina Ovsyannikova, an editor at a TV channel in Russia, interrupted a live broadcast with a sign that read “NO WAR. Stop the war. Don't believe the propaganda. They're lying to you here.” She has since been detained. This is an act of incredible courage. pic.twitter.com/BOJ70m2ztv