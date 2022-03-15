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不到半天換光光！帶環保杯到超商喝免錢飲料　限量還有6天

▲▼環保杯,水壺。（圖／記者許展溢攝）

▲不少人拿環保杯到超商換免錢飲料卻撲空。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署響應「國際消費者權益日」，今（15日）起至3月21日為期7天，推出綠點會員自備環保杯，就能到7-11及全家兌換免費飲料，不過活動開始不到半天，全部被換光光，這狀況讓環保署受訪直呼驚訝，完全超乎預期，沒想到踴躍成這樣子。

「環保集點App」綠點會員只要在期間內自備環保杯至「環保集點App」合作通路（統一超商7-11、全家便利商店），以綠點兌換指定飲品（限兌換須使用環保杯盛裝之指定現做飲品），期間兌換的點數，將在活動結束後等值回贈，也就是活動期間飲品免費。每會員每天限兌換1杯，活動贈點有限，贈完為止。

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環保署回收基管會組長呂聆文說明，要到7-11兌換是必須到現場按ibon印出小白單，全家則是透過線上到環保集點App，民眾超踴躍參與活動，超乎預期，要提醒民眾今日額度全額滿，但為鼓勵響應自備環保杯，明天起到21日這6天還是會持續進行免費兌換，只是「數量有限」。

只是不少人以為只要有綠點就能喝一杯免費飲料，環保署強調，這次機制並不是為了這次活動而有，是原本就有的，每天的綠點也有一定額度，若到7-11無法印出小白單代表被換完了。

環保署另外提供快速累點方式，活動期間只要加入會員且購買「環保集點App」合作通路上的「環保商品」，即可獲「10倍」環保綠點回饋（每會員最高回饋上限20萬點，活動贈點有限，贈完為止。），等於消費100元獲1000點綠點，點數可以在合作通路兌換各式各樣的環保商品還可以折抵綠色消費，每100點可折抵新台幣1元。

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