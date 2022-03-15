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炸雞奪下第1名！網友熱議8大韓式料理一次看　小菜中最愛泡菜

▲起家雞。（圖／起家雞提供）

▲觀察網友討論的韓式料理中，OpView社群口碑資料庫發現「韓式炸雞」最受關注。（圖／起家雞提供）

記者黃士原／台北報導

近幾年受到韓流文化的影響，韓式料理擁有著高人氣，台灣民眾最常討論哪些料理呢？「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近3個月內的「韓式料理」話題的網路聲量表現，帶大家了解網友熱議的8大韓式料理網路聲量排行，及5大韓式小菜有哪些。

▲▼網友熱議8大韓式料理網路聲量排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

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▲網友熱議8大韓式料理網路聲量排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

觀察網友討論的韓式料理中，OpView社群口碑資料庫發現以肉類為主的「韓式炸雞」及「韓式烤肉」備受民眾關注。其中，「韓式炸雞」除了受到韓劇的影響外，也因有不少知名炸雞品牌來台展店，而吸引許多網友討論，像日前就有一篇「想問韓式炸雞哪間好吃」的提問，引來民眾留言表示「一生最愛bbq chicken！」、「Nene的蜂蜜炸雞真的好吃到瘋掉」，紛紛分享自己的愛店；另外，「韓式烤肉」也備受民眾喜愛，其中清爽不油膩的菜包肉吃法，更讓不少網友表示「包生菜最好一口吃，這樣才好吃」、「包生菜解膩又能多攝取蔬菜，讚」等。

▲網友熱議的8大韓式料理網路聲量排行第2名就是韓式烤肉。（圖／記者黃士原攝）

而韓國街頭小吃「韓式煎餅」及「炒年糕」也備受民眾討論，除了是許多韓式餐廳必賣的一道料理外，又因料理方式簡單，不少民眾也會選擇在家自己做，就有網友表示「海鮮煎餅超級好吃，而且成功機率很高，廚房新手也非常適合」、「韓式炒年糕主要調味就是辣椒粉、辣椒醬、醬油及糖，簡單好吃」，分享自己的料理經驗。

▲▼網友熱議5大韓式小菜網路聲量排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲網友熱議5大韓式小菜網路聲量排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

除了韓式料理外，小菜也是韓國美食中重要的品項之一。而觀察小菜的討論中，可發現「韓式泡菜」穩居第一，除了是韓國最具代表性的國民美食外，也因酸酸辣辣的口感，加上與各種食物百搭，而成為許多網友每餐必吃的桌邊小菜，就常有網友表示「（料理）加上韓式泡菜，完全無法抗拒啊」、「我每天都會吃泡菜」等，可見泡菜的高人氣。

▲小菜的討論中，可發現「韓式泡菜」穩居第一。（圖／記者黃士原攝）

除此之外，涼拌類的「黃豆芽」、「海帶芽」及「小黃瓜」也因清爽的口感，時常被網友提及，如有民眾表示「我喜歡韓式料理做的黃豆芽～脆脆的很有口感」、「自己做韓式海帶、涼拌豆芽菜都挺好吃的」等。而與韓式炸雞絕配的「醃蘿蔔」也因酸甜的滋味，而讓網友大讚「韓式的醃蘿蔔超好吃」、「韓式醃蘿蔔+炸雞真的是絕配」，獲得不少好評。

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