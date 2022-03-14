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拿鐵買1送1、美式第2杯10元！4大超商「最新咖啡優惠」快收下

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲4大超商最新咖啡優惠快收。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

白色情人節「小確幸」快收下！《ETtoday新聞雲》整理4大超商祭出的「最新限時咖啡優惠」，不僅有拿鐵買1送1，還有美式第2杯只要10元，上班族把握機會搶喝一波。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家推中杯單品美式、拿鐵+10元多1杯優惠。

●7-11
7-11即日起至3月22日祭出「CITY CAFE全品項大杯以上任選第2杯6折」、「CITY PEARL珍珠全品項第2杯半價」2大優惠，且OPEN POINT APP行動隨時取也同步開放購買，限指定同品項可線上寄杯，提醒須在6月30日前兌換完畢。

●全家
全家即日起至3月22日於全門市推出會員限定「Let's Café中杯單品美式、拿鐵+10元多1杯」優惠，等於爽喝第2杯只要10元，另也能透過會員點數1000點兌換Let's Café指定品項半價優惠。

●萊爾富
萊爾富今（14）日於全門市推出「Hi Café大杯拿鐵買1送1（冰熱需一致）」；另至4月5日前凡在門市購買1杯特大杯冰美式還可免費享用1款厭世甜點店系列麵包。

●OK mart
OK mart今（14）日於全門市祭出使用悠遊卡結帳可享「大杯莊園級美式第2杯10元」限定優惠；加碼至4月6日前有新品「OLAND鳳梨蘋果果粒茶」嚐鮮價只要59元。

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