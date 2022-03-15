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連6天加碼！環保署宣布：拿環保杯到超商「1天6000杯飲料免費喝」

▲▼水壺,水瓶。（圖／達志影像／示意圖）

▲環保署表示，參與兌換超商飲品活動太踴躍，決定接下來6天加碼每天送出6000杯。（圖／達志影像／示意圖）

記者許展溢／台北報導

環保署今（15日）起連7天推出「自備環保杯，綠點會員兌換指定飲品」活動，上線首日全數兌換完畢，環保署透露，原本1天只有3000杯，為感謝民眾踴躍參與，決定加碼接下來6天變成1天6000杯。

環保署表示，活動至21日截止，原先準備的1天3000杯飲品，綠點回饋今第1天就全數兌換完畢，為感謝民眾對於環保活動的支持，決定續推「綠點會員自備環保杯」回饋，提高額度到1天6000杯。

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環保署指出，「環保集點App」綠點會員自備環保杯至「環保集點App」合作通路（7-ELEVEN的ibon便利生活站、全家便利商店）， 以綠點兌換指定飲品（限兌換須使用環保杯盛裝之指定現做飲品），點數會在活動結束後4月底前等值回贈給會員。每位會員每日限兌換1杯（以點數兌換的時間計算)，如品項下架即為今日兌換完畢。

另外，環保署提醒，新會員如透過推薦碼雙方皆可獲得2000點，可透過購買「環保商品」1元集1點。此次活動在推出首日就突破以往的兌換量，表示民眾對於「自備環保杯」的接受度越來越高，環保署再次強調，只要依照規則成功兌換的民眾，4月底前一定會回饋等值點數到帳戶中，不用擔心點數沒有回饋到的問題。
 

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