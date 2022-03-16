全家攜新創幣託、光禾感知共造元宇宙，首推能換咖啡的NFT！

▲幣託、「全家」、光禾三強聯手建構O2 META。由幣託集團鄭光泰執行長（左起）、全家便利商店ER事業本部林志清副本部長（中）、光禾感知科技王友光執行長（右一），宣告計畫正式啟動。（圖／受訪者提供）

記者潘姿吟／台北報導

全球最大元宇宙千萬社群誕生！幣託集團、全家便利商店、光禾科技三強聯手建構 O2 META，後續將結盟各產業領導大廠，一同進軍元宇宙與NFT創新領域。今（15日）「O2元宇宙移民計劃啟動記者會」，幣託集團BitoEX執行長鄭光泰表示，將透過虛實整合，從生活中的消費價值走到元宇宙，並且結合金融。

「幣託」以區塊鏈與NFT技術，架構O2元宇宙金融；「光禾感知科技」以3D、XR先進技術，打造沉浸式3D虛擬空間「OSENSE SPACE」，為元宇宙最親民的落地應用；「全家」則領先業界，號召1,450萬會員展開O2元宇宙移民計劃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「光禾感知科技」創辦人暨執行長王友光表示，人人都期盼元宇宙趨勢，但苦於高門檻、高學習曲線，至今多仍觀望，因此光禾感知科技創立「元宇宙製造所」，依需求打造沉浸式虛擬空間「OSENSE SPACE」，不僅為元宇宙的實際應用案例，也創造了虛實商業接軌的場域，讓商機不僅停留在想像。

「全家」ER事業本部副本部長林志清指出，「全家」嘗試透過區塊鏈與NFT技術，創造更多元的用戶體驗與創新服務，本次合作領先同業，成為全台首家提供NFT賦能商品的便利商店。此次，將透過「全家」全台4000間店舖，把生活剛需場景提供用戶實虛融合體驗，後續預計也會藉由NFT賦能，打造專屬「全家」會員的元宇宙生態系。

而以上所述，會員在現實生活中的日常行為，都可以在幣託所打造的元宇宙世界產生效益。

為讓全民體驗，首波NFT商品將獨家與「全家」合作，即日起推出2款NFT商品，在幣託集團NFT交易平台BELS上線：

一、「虎哩歡喜 NFT」可以315顆狗狗幣購入（約台幣 1,026 元），再贈Let’s Café經典美式61天份紅利PIN，等同咖啡買一送一優惠。

二、「虎哩快樂 NFT」可以 399 顆狗狗幣入手（約台幣 1,300 元），共 20 份（2款各限量10份），再贈Let’s Café經典拿鐵61天份紅利PIN，也等同咖啡買一送一優惠。

買家只要在4/1～5/31，每日收到咖啡兌換email，打開兌換連結與輸入密碼後，即可憑條碼至「全家」領取咖啡一杯。

▲全家便利商店ER事業本部副本部長林志清，於記者會抽出賦能型NFT「全家O2 META記者會紀念版咖啡NFT」。（圖／受訪者提供）

