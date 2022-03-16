　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全家攜新創幣託、光禾感知共造元宇宙，首推能換咖啡的NFT！

▲▼幣託、「全家」、光禾三強聯手建構O2 META。（圖／受訪者提供）

▲幣託、「全家」、光禾三強聯手建構O2 META。由幣託集團鄭光泰執行長（左起）、全家便利商店ER事業本部林志清副本部長（中）、光禾感知科技王友光執行長（右一），宣告計畫正式啟動。（圖／受訪者提供）

記者潘姿吟／台北報導

全球最大元宇宙千萬社群誕生！幣託集團、全家便利商店、光禾科技三強聯手建構 O2 META，後續將結盟各產業領導大廠，一同進軍元宇宙與NFT創新領域。今（15日）「O2元宇宙移民計劃啟動記者會」，幣託集團BitoEX執行長鄭光泰表示，將透過虛實整合，從生活中的消費價值走到元宇宙，並且結合金融。

「幣託」以區塊鏈與NFT技術，架構O2元宇宙金融；「光禾感知科技」以3D、XR先進技術，打造沉浸式3D虛擬空間「OSENSE SPACE」，為元宇宙最親民的落地應用；「全家」則領先業界，號召1,450萬會員展開O2元宇宙移民計劃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「光禾感知科技」創辦人暨執行長王友光表示，人人都期盼元宇宙趨勢，但苦於高門檻、高學習曲線，至今多仍觀望，因此光禾感知科技創立「元宇宙製造所」，依需求打造沉浸式虛擬空間「OSENSE SPACE」，不僅為元宇宙的實際應用案例，也創造了虛實商業接軌的場域，讓商機不僅停留在想像。

「全家」ER事業本部副本部長林志清指出，「全家」嘗試透過區塊鏈與NFT技術，創造更多元的用戶體驗與創新服務，本次合作領先同業，成為全台首家提供NFT賦能商品的便利商店。此次，將透過「全家」全台4000間店舖，把生活剛需場景提供用戶實虛融合體驗，後續預計也會藉由NFT賦能，打造專屬「全家」會員的元宇宙生態系。

而以上所述，會員在現實生活中的日常行為，都可以在幣託所打造的元宇宙世界產生效益。

為讓全民體驗，首波NFT商品將獨家與「全家」合作，即日起推出2款NFT商品，在幣託集團NFT交易平台BELS上線：

一、「虎哩歡喜 NFT」可以315顆狗狗幣購入（約台幣 1,026 元），再贈Let’s Café經典美式61天份紅利PIN，等同咖啡買一送一優惠。

二、「虎哩快樂 NFT」可以 399 顆狗狗幣入手（約台幣 1,300 元），共 20 份（2款各限量10份），再贈Let’s Café經典拿鐵61天份紅利PIN，也等同咖啡買一送一優惠。

買家只要在4/1～5/31，每日收到咖啡兌換email，打開兌換連結與輸入密碼後，即可憑條碼至「全家」領取咖啡一杯。

▲▼幣託、「全家」、光禾三強聯手建構O2 META。（圖／受訪者提供）

▲全家便利商店ER事業本部副本部長林志清，於記者會抽出賦能型NFT「全家O2 META記者會紀念版咖啡NFT」。（圖／受訪者提供）
 

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全家攜新創幣託、光禾感知共造元宇宙，首推能換咖啡的NFT！

一隻鳥讓高雄「2000戶停電」　王美花：很多停電都是動物碰到的

憤怒的人都是「受傷的人」！心理師拆解：是為了掩飾內在脆弱

連6天加碼！環保署宣布：拿環保杯到超商「1天6000杯飲料免費喝」

夠愛你的12星座　會問你「這3問題」　

台中各百貨母親節前哨戰開打　購物送金牌、特斯拉強吸客

太陽能電廠與濕地生態和諧共存　星展攜手韋能保留棲地吸引更多候鳥度冬

超easy預測答題「拿AirPods Pro、Apple Watch」再瓜分東森幣

鳳凰酒店插旗台中！2層樓高室內樂園搬進飯店　早餐吃到下午1點

快訊／台南即起8天醫院禁止探病探視　明開設篩檢站圍堵病毒　

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

鸚鵡見奴才一手勢「展翅飛撲」　兒一旁模仿...媽：你飛不起來XD

女工程師「紙袋販毒」遭逮　崩潰緊抱男友...痛哭5分鐘

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

小S被問「腫麼了」氣炸！一週瘦2kg　怨大S搶走焦點⋯曝「她拒絕再合體」

全家攜新創幣託、光禾感知共造元宇宙，首推能換咖啡的NFT！

一隻鳥讓高雄「2000戶停電」　王美花：很多停電都是動物碰到的

憤怒的人都是「受傷的人」！心理師拆解：是為了掩飾內在脆弱

連6天加碼！環保署宣布：拿環保杯到超商「1天6000杯飲料免費喝」

夠愛你的12星座　會問你「這3問題」　

台中各百貨母親節前哨戰開打　購物送金牌、特斯拉強吸客

太陽能電廠與濕地生態和諧共存　星展攜手韋能保留棲地吸引更多候鳥度冬

超easy預測答題「拿AirPods Pro、Apple Watch」再瓜分東森幣

鳳凰酒店插旗台中！2層樓高室內樂園搬進飯店　早餐吃到下午1點

快訊／台南即起8天醫院禁止探病探視　明開設篩檢站圍堵病毒　

老罈酸菜被爆「爛菜土裡醃」！放泡麵裡吞下肚…統一、康師傅中槍

內政部打炒房祭出5重拳　禁止預售屋轉售違憲｜行動法庭 第155集 完整版｜林家祺 陳冠甫 2022.03.15

729單星巴克都是假的　外送員全部「在家自己泡」賺18萬

全家攜新創幣託、光禾感知共造元宇宙，首推能換咖啡的NFT！

沙烏地阿拉伯考慮「人民幣計價」石油交易　人民幣兌美元上漲0.1%

快訊／2工人剪電纜「害桃機大停電」！法院裁定羈押禁見

持修「運動量最大」的地方是手指！　每天要打4小時

長榮減資對投資人沒有任何損失　大股東可節稅　EPS可自70元增為175元

晉級WTT大滿貫賽男雙4強　陳建安：控制相對較好

國際火線／碧血自由魂：國際志願軍與西班牙內戰悲劇

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

生活熱門新聞

15：21突收到國家警報！桃竹網友「見內容傻眼」

加碼！拿環保杯到超商「1天6000杯飲料免費喝」

王美花：很多停電都是動物碰到的

LINE「收回功能消失」她慌了！內行曝3情況不能用

變天轉雨！大台北暴跌6°C

「好市多試吃回歸」肉整盤滿出！照片驚呆

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

高雄2000戶停電原因找到了　元凶是隻鳥

面試「魔王關卡」！人資籲求職「先摸excel」

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

心理師：憤怒的人都是「受傷的人」

即／學生與確診者重疊足跡　虎尾高中下午緊急停課

全台變天溼答答　2波鋒面接棒時間曝

更多熱門

相關新聞

加碼！拿環保杯到超商「1天6000杯飲料免費喝」

加碼！拿環保杯到超商「1天6000杯飲料免費喝」

環保署今（15日）起連7天推出「自備環保杯，綠點會員兌換指定飲品」活動，上線首日全數兌換完畢，環保署透露，原本1天只有3000杯，為感謝民眾踴躍參與，決定加碼接下來6天變成1天6000杯。

NFT淘金夢　政府監管陷兩難

NFT淘金夢　政府監管陷兩難

NFT淘金夢　藝術品市場洗牌

NFT淘金夢　藝術品市場洗牌

NFT淘金夢　他點名：像30年前買台積電

NFT淘金夢　他點名：像30年前買台積電

NFT淘金夢　新北男賺上億退休了

NFT淘金夢　新北男賺上億退休了

關鍵字：

NFT加密貨幣 虛擬貨幣 區塊鏈全家

讀者迴響

熱門新聞

毛孩遭斬首！整顆頭顱放路邊...網怒轟殘忍

大飛被亂爆欠債　舊愛楊晨熙力挺：在那邊鬼扯

老家挖出30年藥酒　逾3種毒蛇塞爆玻璃甕

中低收入戶將加發生活補助！

NFT淘金夢　新北男賺上億退休了

俄密件爆料　1時間點「中國全面接管台灣」

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑

傳李根大尉逃波蘭遭擋！本人出面解釋了

女友酒吧喝醉他動手色色！結果慘遭法辦

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷：誰寫的爛劇本

鄧倫逃稅2.2億牽連Angelababy、楊冪！代言火速被撤　

民進黨立委提案禁菸年齡20歲　菸品警示圖文面積增加至「75%」

即／高雄回收車輾死2歲男童

俄軍第4名少將陣亡！　烏軍擊潰格魯烏特種部隊

15：21突收到國家警報！桃竹網友「見內容傻眼」

更多

最夯影音

更多
正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？
小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面