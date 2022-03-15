考選部長許舒翔：少子化時代來臨　公部門面臨人才競爭

▲考選部舉行預備文官團展望高峰會。（圖／考選部提供）



記者林銘翰／台北報導

考選部長許舒翔近日表示，面臨新世代的成長，2000年以後出生的青年將慢慢加入公部門，而世代交替、社會多元選擇的時代也將來臨，加上少子化，公部門已面臨與私部門間之人才競爭。

考選部11日舉行預備文官團展望高峰會，邀請公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝、中興大學法政學院院長李長晏進行引言，以及政治大學、中興大學、逢甲大學、元智大學等25所公私立大學公共行政或政治相關院系所主管代表出席。

許舒翔致詞時表示，面臨新世代的成長，2000年以後出生的青年將慢慢加入公部門，而世代交替、社會多元選擇的時代也將來臨，加上少子化，公部門已面臨與私部門間之人才競爭。

許舒翔提及，總統蔡英文在2020年就職大典揭示，「期待考試院轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才」，強調培育而非考選，而培育則需考選部結合前端教育端及後端用人端，一起合作培育政府所需的人才。

▲考選部長許舒翔。（圖／考選部提供）



許舒翔指出，考選部在國家人力資源部門負責召募人才，如何及早與教育端連結，建立合作模式，「預備文官團」應該可以扮演此連結的角色。

許舒翔說明，從長遠的規劃來看，需要傾聽與會專家學者的意見，借重其在教育研究、公部門政策規劃執行，以及培育公部門相關人才等專長，提供寶貴意見，讓考選部可以為「預備文官團」發想規劃更好的中長程發展計畫，為公部門找到更優秀的人才，讓人才願意進到公部門。

考選部去年首次辦理「預備文官團－地方文官領航隊」，在考試院指導、公務人員保障暨培訓委員會、基隆市政府及教育部青年發展署協力下，活動圓滿辦理竣事，並獲各界好評及認同。

考選部強調，由於現今社會環境的快速變遷，政府不但要因應日趨繁雜的公共事務，更要確保人民的權益及福祉，因此公務人員的教育養成、考選甄拔、訓練進修及任用發展等各階段應相互配合，以提升整體公務人員素質，更加切合國家與社會發展的需求。

考選部說，希望透過本項高峰會，強化與人才養成教育端之連結，順利推展預備文官團的理念，使更多優秀人才及早立定志向，做好準備進入公部門為民服務。