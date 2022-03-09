考選部：110年律師考試總及格率10.32%　「400分門檻」可望退場

▲考試院國家考場。（圖／記者劉維榛攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部9日表示，110年律師考試在1日榜示，第一試報考人數1萬1755人，到考人數9110人，及格人數3059人，及格率33.58％；第二試考試報考人數2989人，到考人數2827人，及格人數940人，及格率33.25％，如以第一試到考人數計算，總及格率為10.32%。

考選部發布新聞稿表示，110年專門職業及技術人員高等考試律師考試在1日下午2時榜示，本次考試第一試報考人數1萬1755人，到考人數9110人，及格人數3059人，及格率33.58％；第二試考試報考人數2989人，到考人數2827人，及格人數940人，及格率33.25％，如以第一試到考人數計算，總及格率為10.32%。

考選部說，律師考試自107年起，除仍依第二試按各選試科目全程到考人數前33%決定及格標準外，並規定公民刑商法四大核心領域，總分800分中合計成績須達400分始予及格，以發揮考評律師專業執業能力的功能，提升考試及格者在專業科目公、民、刑、商事法等四大核心領域的水準。

考選部說明，400分作為各選試科目相同的及格門檻，確保不同選試科目間及格人員素質維持均衡，避免選試科目造成不同及格機會的不公平情形。

考選部指出，最低成績門檻實施4年以來，律師考試總及格率約有4%波動幅度，其中除與各該年度應考人成績表現有關外，負責法學專業養成教育的各大學以及應考人已經逐漸熟悉改革新制，在教學及考試上重視共同專業核心科目。

考選部也說，本次考試期間受疫情及颱風延期，應考人較有充分時間準備，110年律師考試第二試達及格標準者在4組選試科目，均無人因為一科目成績為0分，或除國文、選試科目以外其他科目合計成績未達400分而不予及格，可見本項改革措施實施4年以來，已達當時的改革目標。

考選部表示，目前律師考試採分試舉行的考試程序，考選部為強化本項考試的命題及閱卷工作，自106年起進一步推動相關改進措施，包括建立考試指標、全面建置第二試題庫強化試題品質、建立專業化精緻化的評閱結構及程序。

另外，考選部也分別公布106年、107年、108年及109年律師考試第二試題目測試要旨與重點，以提供應考人學習並了解本項考試的特性及施測重點，正向引導其相關學習及準備考試之方向，進而達成選才用人的目標，促進國家法治的發展與深化。

考選部強調，法律專業人才的養成，是各界長久以來關注的重要議題，在「法律專業人員資格及任用條例」草案完成立法通過後並正式施行前，考選部近期內將研擬在維持400分門檻之前提下，如何穩定及格率的方案，徵詢相關機關、團體、法律學界意見再進行強化或修正，以符應各界對於司法改革的期盼。