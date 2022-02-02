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考選部啟動10年國考數位轉型　「申論題電腦作答」先上路

▲▼ 考試院,中華民國政府機關（圖／ETtoday資料照）

▲中華民國考試院。（圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

考選部近日表示，國家考試加速數位轉型十年工程啟動，短期發展重點為推動申論式試題採行電腦作答，以及多元線上申辦服務；中長期重點則為擴大電腦化測驗類科、建置行動化電腦試場及推動遠距各式作業。

考選部日前在考試院會以「推動國家考試數位化轉型發展」為題進行專案報告，與會委員就經費籌措、城鄉落差、辦理類科、推動期程、人力資源及資安考量等議題，進行多方討論。

考試院長黃榮村表示，考選部推動數位化已經超過20年，其中涉及考試、供題、答題、應考人及資安等議題，相當繁複，因此應循序穩健推動未來10年的數位化工程，並適時研議與評估教育端學習方式、國考的測驗理論與題庫供題比例等議題，以因應數位化過程所帶來之生態變化。

專案報告指出，考選部遵循考試院政策，依據考試院第13屆施政綱領及考試院數位轉型委員會6項子計畫，在去年成立國家考試數位轉型推動小組，並召開專家學者審查會議及年度擴大部務會議凝聚內部共識，擘劃出國家考試未來10年數位轉型發展藍圖。

報告提及，考選部以「國家考試電腦化、資料開放加速化」作為發展願景，並設定「國家考試試務全面e化、擴大辦理電腦作答考試、強化國考資料開放範圍、增加數位轉型協作能力、提升國考資安運作環境」等5項目標，盤點現行資訊化辦理情形。

報告說明，考選部進而分析組織可能面對的內部優勢、劣勢及外部機會、威脅構面，總共提出5大策略、14項行動方案，作為國家考試數位轉型的發展及推動方向。

考選部表示，數位轉型工程串聯報名、命題、考試、閱卷、試務作業等一貫流程，並自2022年開始啟動，短期（2022-2024年）發展重點為推動申論式試題採行電腦作答及多元線上申辦服務，如全程無紙化報名、線上遴聘委員、卷務處理e化等。

另外，中長期（2025-2031年）重點則為擴大電腦化測驗類科、建置行動化電腦試場及推動遠距各式作業，例如遠端線上命題、發展視訊化口試環境及閱卷委員遠距線上閱卷等，同時在兼顧資訊應用與資通安全之前提下，審慎循序推動公平、安全、穩健及前瞻之國家考試數位轉型工程。

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